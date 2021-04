Landkreis Rostock: Inzidenz bleibt unter 150

Güstrow

Die Anzahl der Neuinfektionen im Landkreis Rostock ist seit Dienstag etwas rückläufig, liegt aber weiterhin über 50 Infizierten am Tag. Für Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales 46 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, am Mittwoch waren es 58, am Dienstag 61. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sank im Vergleich zum Vortrag um 9,3 und liegt aktuell bei 132,5 und damit leicht unter dem Wert von der Stadt Rostock, für die eine Inzidenz von 132,9 gemeldet wurde.

In Bad Doberan wurde die Quarantäneanordnung für die Kita „Uns Windroos“ wegen eines weiteren Covid-19-Falls ausgeweitet. Eine weitere Gruppe, deren Erzieher sowie eine weitere Beschäftigte, die am 12. April in der Einrichtung waren, sind betroffen. Die Quarantäne gilt bis zum 26. April.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hatte zudem Quarantänen für eine Teilklasse der Klassenstufe 7 des Gymnasiums Teterow, eine erste Klasse der Grundschule und deren Klassenleiterin am Schlossplatz in Bützow bis zum 26. April sowie für alle Schüler, Integrationshelfer, alle Lehrer sowie die unterstützenden pädagogischen Fachkräfte der Primarstufe Förderschule Teterow bis zum 23. April veranlasst.

Im Landkreis Rostock gelten nach wie vor in elf Regionen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Die nächtliche Ausgangssperre für unter anderem Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow und die Gemeinden der Ämter Bad Doberan-Land und Neubukow-Salzhaff gilt von 21 bis 6 Uhr. Zudem darf sich ein Haushalt nur noch mit einer anderen Person treffen.

Seit Pandemieausbruch haben sich 3528 Menschen im Landkreis Rostock mit dem Coronavirus infiziert, 103 sind mit oder an dem Virus gestorben.

Von Anja Levien