Landkreis Rostock: Kita in Retschow und zwei Schulklassen in Quarantäne

Güstrow

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat am Dienstagabend Quarantäne für die Kinder der Kita „Feldmäuse“ in Retschow und deren Erzieherinnen angeordnet, die am 9. April in der Kita waren. Die Quarantäne dauert bis zum Ablauf des 23. April. Grund ist ein Covid-19-Fall, der Infektionsweg ist bekannt. Darüber informiert Landkreissprecher Michael Fengler. Der Kitabetrieb sei unter Hygienebedingungen organisiert, „am 9. April konnte die vollständige Trennung der Gruppen und des Personals jedoch nicht umgesetzt werden. Daher sind 30 Kinder und fünf Erzieherinnen betroffen.“

Für eine 3. Klasse der Inselseeschule ist ebenfalls am Dienstag Quarantäne wegen eines Covid-19-Falls angeordnet, informiert Fengler weiter. Sie konnte wegen des Hygienekonzepts der Schule auf die eine Klasse beschränkt werden. Ein Teil einer 7. Klasse des Gymnasiums Sanitz ist ebenfalls bis zum Ablauf des 23. April unter Quarantäne gestellt. Wegen der Hygienemaßnahmen und des Wechselunterrichts an der Schule genüge es, die kleine Gruppe unter Quarantäne zu stellen.

61 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag für den Landkreis Rostock gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen auf 100 000 Einwohner stieg um 15,3 auf 140,9. Seit Pandemieausbruch haben sich im Landkreis 3426 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 102 starben mit oder an dem Virus.

Seit Mittwoch, 14. April, gelten in elf Regionen im Landkreis Rostock Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.

Von Anja Levien