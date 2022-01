Güstrow

Ob die Anmeldung des neuen Autos oder die Bewerbung für einen Krippen- oder Kindergartenplatz des Kindes: Der Landkreis Rostock ist für einiges zuständig, was das alltägliche Leben betrifft. Dafür benötigt die Kreisverwaltung Personal. Doch das ist laut Landrat Sebastian Constien (SPD) immer schwieriger zu finden. Er machte im Kreistag darauf aufmerksam, dass sich bei der Qualität der Stellen etwas ändern müsse.

Derzeit sind 32 Stellen in der Kernverwaltung unbesetzt, 21 in nachgeordneten Einrichtungen, wie beispielsweise Eigenbetrieben. Im vergangenen Jahr hat der Landkreis 229 Besetzungsverfahren durchgeführt. Das entspricht etwa einem Fünftel der Verwaltung. Es hatte 1232 Bewerbungen auf die Stellen gegeben.

Durch Twitterpost auf Stelle aufmerksam geworden

Eine davon hat Carolin Stübe geschrieben. Die 39-Jährige hat ihren Arbeitsplatz seit 1. Oktober 2021 in der Stabsstelle zentrales Controlling. Hier ist die Rostockerin für den Aufbau und die Weiterentwicklung eines Beschwerdemanagements für die Bürger des Landkreises zuständig. Nach einem neuen Job habe sie nicht gesucht, sei zufrieden gewesen. „Eine Freundin hat mir den Twitterpost des Landkreises Rostock weitergeleitet“, erzählt die gelernte Kauffrau im Groß- und Außenhandel und Betriebswirtin für internationales Management. Der habe sie nicht losgelassen und sie hat sich entschieden, eine Bewerbung zu schreiben.

Die Bezahlung nach Tarif sei in Ordnung. Neben dem Aufgabenfeld habe aber auch die flexible Arbeitszeit eine Rolle gespielt. „Man möchte sich ja nicht verschlechtern im Vergleich zu dem, was man schon hat.“

Bewerber wollen mehr als nur gute Bezahlung

Der Arbeitsmarkt für den öffentlichen Dienst sei in Bezug auf Arbeitskräfte stark eingeschränkt, sagt Landrat Constien. „Es ist eben nicht mehr so, dass mit Verweis auf die bekannten Vorzüge einer Beschäftigung in der Verwaltung sich gerade die benötigten spezialisierten Fach- und Führungskräfte um eine solche Anstellung besonders bemühen“, sagte Sebastian Constien auf der jüngsten Kreistagssitzung. Es werde vielmehr gefragt, was der Arbeitgeber tue, damit sich der Bewerber für die Anstellung im öffentlichen Dienst entscheide. Der Landkreis Rostock böte hier beispielsweise Teilzeit, Gleitzeitregelungen, mobiles und digitales Arbeiten, Fort- und Weiterbildungsangebote an. Der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst „mit seinen starren Eingruppierungsregelungen erweist sich in dieser Situation letztendlich aber oftmals als Hindernis“.

Dieser Effekt werde durch einen gewissen „Fachkräftekannibalismus, also den Kampf um die wenigen geeigneten Arbeitskräfte unter den öffentlichen Arbeitgebern, weiter gestärkt“, so der Landrat. „Tatsächlich verlieren wir in der Kreisverwaltung qualifiziertes Personal oder können dringend benötigte Einstellungen nicht vornehmen.“

Der Landrat wolle erreichen, dass der Landkreis ein attraktiver Arbeitgeber bleibe. „Neben einem guten und gezielten Personalmarketing gehört dazu aber schlicht und ergreifend eine attraktive Bezahlung.“ Das sei neben den weichen Faktoren der springende Punkt. Das werde in den Bewerbungsgesprächen oder durch Bedienstete, die die Verwaltung wegen einer anderen Anstellung verlassen, gespiegelt. In den vergangenen Jahren seien bestimmte Stellen mehrfach ausgeschrieben worden, ohne dass sie besetzt werden konnten. „Gleichzeitig ist die Anzahl an Bewerbungen rückläufig. Dies betrifft insbesondere Fach- und Führungspositionen.“

Qualität der Stellen ausbauen

Das beobachte er mit Sorge, so Sebastian Constien zu den Kreistagsmitgliedern. Die Vorgaben des Tarifsystems dürften nicht außer Acht gelassen werden. „Trotzdem müssen wir nicht nur in der Quantität, sondern vor allem auch in der Qualität unserer Stellenbesetzungen zulegen.“ Das werde sich auf den Haushalt des Kreises durchschlagen, so der Landrat. Er wolle mit seinen Ausführungen eine Debatte anregen.

Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung werden nach Tarif bezahlt. Die Höhe der Vergütung hänge von den zugewiesenen Tätigkeiten sowie der Erfahrungsstufe ab. So verdienen Sachbearbeiter beispielsweise zwischen 2683 und 4258 Euro brutto im Monat, Amtsleiter zwischen 4542 und 6560 Euro. Eine übertarifliche Bezahlung sei laut dem Landkreis Rostock nicht ohne weiteres gestattet. Dazu bedürfe es der Genehmigung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes.

Konkurrenz mit Privatwirtschaft

Auch die Stadtverwaltung Bad Doberan kennt den Kampf um die Arbeitskräfte. „Uns fehlen auch Fachkräfte. Wir müssen uns mit der Privatwirtschaft auseinandersetzen, die bessere Gehälter zahlt“, so Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). Vom Gehalt sei die Verwaltung an den Tarifvertrag gebunden. Punkten könne man über die „weichen Faktoren“, wie flexible Arbeitszeiten. „Früher haben sich die Leute bei uns beworben. Heute müssen wir uns als Arbeitgeber bei den Leuten bewerben.“

Von Anja Levien