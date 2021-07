Bad Doberan

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Rostock im Vergleich zum Vormonat und -jahr zurückgegangen. Nach Angaben der Arbeitsagentur Rostock waren im Juli 6015 Menschen ohne Job – 165 weniger als noch im Juni und 283 weniger als vor einem Jahr. Das entspricht aktuell einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent. Vor zwölf Monaten lag dieser Wert noch bei 5,8 Prozent. „Damit setzt sich die positive Entwicklung der letzten vier Monate fort“, sagt Agenturchefin Anke Diettrich. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in den zurückliegenden Wochen noch mal spürbar gestiegen und liegt mit einem Plus von 70 Prozent deutlich über dem Personalbedarf des Vorjahres.“

„Wir haben in unserer Region noch 1030 unbesetzte Ausbildungsplätze und damit viele gute Chancen für junge Menschen, die noch in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen möchten.“ Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur Quelle: privat

So seien dem Arbeitgeberservice im Juli rund 1550 neue Jobangebote von regionalen Firmen gemeldet worden, erklärt Diettrich: „Aktuell unterstützen wir bei mehr als 4500 offenen Stellen dabei, die passende Bewerberin oder den passenden Bewerber zu finden.“ Insbesondere das Gastgewerbe, das Gesundheits- und Sozialwesen und der Handel suchen verstärkt nach Mitarbeitenden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus habe der Endspurt am Ausbildungsmarkt begonnen, so Diettrich: „Wir haben in unserer Region noch 1030 unbesetzte Ausbildungsplätze und damit viele gute Chancen für junge Menschen, die noch in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen möchten.“

Von Lennart Plottke