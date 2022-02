Landkreis Rostock: Neubau einer Kita in Reddelich möglich

Reddelich

Der Landkreis Rostock möchte am Kita-Standort Reddelich festhalten. Grundsätzlich liege der Erhalt im Interesse des Landkreises, teilt dieser mit. Doch es bestehe bei der jetzigen Kita „Rohrspatz“ dringender Handlungsbedarf. Den hat die Gemeinde schon vor Jahren erkannt. Eine Lösung ist jedoch bis heute nicht gefunden worden.

„Wir haben hier nur noch eine Betriebserlaubnis auf Abruf“, hatte Bürgermeister Ulf Lübs vor Kurzem gesagt und gemeint, der Landkreis sehe für den Betrieb einer Kindertagesstätte in Reddelich keine Zukunft. Wenn in Bad Doberan eine neue Kita entstehe, würde der Standort Reddelich geschlossen.

„Bei der Kindertageseinrichtung in Reddelich handelt es sich um ein altes Gebäude, welches den heutigen Anforderungen an den Betrieb einer Kindertagesstätte nicht mehr vollumfänglich entspricht“, informiert der Landkreis Rostock. Die Kita ist in einem alten Wohnhaus an der Alten Dorfstraße untergebracht. „In Anbetracht dessen steht der Landkreis Rostock einem Neubau an geeigneter Stelle in Reddelich positiv gegenüber. Jedoch konnte seitens der Gemeinde bis jetzt kein geeignetes Grundstück für einen Kita-Neubau gefunden werden.“

Neubau im Gewerbegebiet abgelehnt

Die Gemeinde wollte den Neubau im Gewerbegebiet unterbringen. Der Landkreis lehnte eine Bauvoranfrage mit Verweis auf die Recyclinganlage für Baustoffe in der Nachbarschaft ab. Ein weiterer Standort könnte das neue Gebiet „Seniorengerechtes Wohnen“ werden. Doch ohne Förderung sei ein Neubau nicht möglich, sagte Ulf Lübs.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fördergelder gibt es oftmals, wenn ein Bedarf an Kita-Plätzen bestehe. Reddelich wird zusammen mit den anderen acht Gemeinden im Amt Bad Doberan-Land sowie den Städten Bad Doberan und Kühlungsborn als Region zusammengefasst, in der der Bedarf an Kita-Plätzen ermittelt wird. „Der tatsächliche Bedarf an Kita-Plätzen in Bad Doberan und den Umlandgemeinden für den Zeitraum 2022 bis 2024 wird aktuell im Rahmen der Arbeiten zur Fortschreibung der Teilplanung I Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege der Jugendhilfeplanung des Landkreises Rostock ermittelt“, teilt der Landkreis Rostock mit. „In diesem Zusammenhang wurden und werden in den einzelnen Planungsregionen Gespräche mit den zu beteiligenden Ämtern, Gemeinden und Trägern der Jugendhilfe geführt.“ Auf Basis derer würden bedarfsorientierte Handlungsempfehlungen erarbeitet.

„Die Beschlussfassung zur Fortschreibung der Teilplanung I soll im Juni im Jugendhilfeausschuss sowie abschließend im Kreistag erfolgen.“ Wie Bürgermeister Lübs angekündigt hatte, soll es Anfang März einen gemeinsamen Termin im Jugendamt in Güstrow geben.

Von Anja Levien