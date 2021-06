Bad Doberan

Das Hotel Polarstern in Kühlungsborn sucht eine Servicekraft, das Hotel Vier Jahreszeiten im Ostseebad einen Koch. Auch Markus Falenski, Chef des Ostseebrauhauses in Kühlungsborn, sucht noch zwei Köche. Laut der Agentur für Arbeit waren im Mai 2021 329 Stellen im Gastgewerbe im Landkreis Rostock nicht besetzt. Das waren deutlich mehr freie Stellen als im Vorjahr (242). Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) warnt vor einer Fachkräftekrise.

Nach monatelangen Lockdowns finden Hotels und Gaststätten im Landkreis Rostock häufig kein Personal mehr, das die Gäste bedient, so die NGG. „Das Gastgewerbe blutet seit Beginn der Pandemie personell aus. Dringend gebrauchte qualifizierte Kräfte sind in andere Branchen abgewandert“, konstatiert Jörg Dahms, NGG-Geschäftsführer Region Mecklenburg-Vorpommern. Bereits zwischen Juni 2019 und Juni 2020 hatten 320 Beschäftigte das Gastgewerbe im Landkreis verlassen, so Dahms unter Verweis auf Zahlen der Arbeitsagentur. Das sei ein Minus von fünf Prozent. Angesichts weiterer Lockdowns dürfte sich der Fachkräftemangel seit dem Herbst bis heute nochmals zugespitzt haben, warnt die Gewerkschaft. „Wenn die Branche nicht rasch gegensteuert, könnte der von vielen Menschen lang ersehnte Urlaub oder Restaurantbesuch am Personalmangel scheitern“, so Jörg Dahms.

Gastgewerbe: Mitarbeiter sind abgewandert

„Wir haben Rückmeldung von Unternehmen, unter anderem aus Kühlungsborn, die Probleme haben, weil sie noch nicht die Arbeitskräfte zur Verfügung haben“, sagte Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgische Ostseebäder, Ende Mai. „Mitarbeiter sind im Laufe dieser sieben Monate in andere Branchen abgewandert.“

Maria Vespermann von der Agentur für Arbeit in Rostock bestätigt: „Es ist deutlich zu erkennen, dass im Gastgewerbe viel mehr freie Stellen sind als im Vorjahreszeitraum.“ Dabei handele es sich nicht nur um Fachkräfte. Sicherlich spiele die Corona-Pandemie eine Rolle, freie Stellen könnten aber auch durch Umzug oder Renteneintritt entstanden sein. Aktuelle Zahlen, wie viele Mitarbeiter die Branche tatsächlich verlassen haben, lägen derzeit noch nicht vor. Lars Schwarz, Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Mecklenburg-Vorpommern, weist darauf hin, dass die Branche in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen ist und es daher auch mehr Bedarf an Personal gebe.

Dehoga-Präsident Lars Schwarz: „Wir haben Mitarbeiter im Gastgewerbe, die beschlossen haben, zu wechseln. Ich kenne kaum ein Unternehmen, das keine Mitarbeiter verloren hat.“ Quelle: Dehoga

„In den letzten sieben, acht Monaten hat uns die Regierung allzu oft das Gefühl gegeben, dass wir nicht systemrelevant sind, dass man uns zwangsschließen kann. Das nagt am Unternehmer, aber auch an den Mitarbeitern“, sagt Lars Schwarz. „Wir haben Mitarbeiter im Gastgewerbe, die beschlossen haben, zu wechseln. Ich kenne kaum ein Unternehmen, das keine Mitarbeiter verloren hat.“ Die Branche stelle sich jetzt aber den Herausforderungen.

Gewerkschaft sieht Grund im Kurzarbeitergeld

Jörg Dahms macht für die Situation insbesondere die Einkommenseinbußen durch das Kurzarbeitergeld verantwortlich. Angesichts der niedrigen Löhne im Hotel- und Gaststättengewerbe kämen die Beschäftigten selbst mit 80 Prozent des Kurzarbeitergeldes, das ab dem siebten Bezugsmonat gezahlt werde, nicht über die Runden – und seien dazu gezwungen, sich beruflich umzuorientieren. Nach Beobachtung des Gewerkschafters sei ein Großteil des Personals in den Lebensmitteleinzelhandel, zu Drogerieketten oder in die Lieferbranche abgewandert. „Die Menschen wieder für die Arbeit in der Küche oder an der Rezeption zu gewinnen, ist eine Mammutaufgabe – und kann nur durch armutsfeste Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gelingen“, ist Dahms überzeugt.

Jörg Dahms ist Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG für Mecklenburg-Vorpommern: „Die Menschen wieder für die Arbeit in der Küche oder an der Rezeption zu gewinnen, ist eine Mammutaufgabe.“ Quelle: Henrik Nitzsche

Die NGG Mecklenburg-Vorpommern ruft den Dehoga dazu auf, gemeinsam einen Zukunftsplan für die Region zu entwickeln. Lars Schwarz verweist hier auf mehrere Projekte, die es bereits gibt, darunter der „Gastroburner“. „Da fahren wir mit einem Foodtruck an Berufsschulen und Regionalschulen“, erläutert er. Die Schüler können aktiv kochen, Fragen stellen, sich ausprobieren. Durch solche Projekte, ist sich Lars Schwarz sicher, sei die Branche beim coronabedingten Einbruch der Ausbildungsstellen weniger stark betroffen gewesen.

Für den Dehoga-Chef ist klar: „Den Fachkräftebedarf im Land werden wir durch die eignen Schulabgänger nicht decken können.“ So habe der Dehoga auch schon Auszubildende aus Vietnam nach Deutschland geholt, „die dann hoffentlich in Deutschland bleiben“.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Markus Falenski hat 100 Mitarbeiter in Kühlungsborn und Rostock. Er habe das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufgestockt. Da spüre er auch die Dankbarkeit bei seinen Mitarbeitern. „Andere, die das nicht gemacht haben, da sind Mitarbeiter auch abgewandert“, sagt er. Dass er zwei Köche sucht, hat übrigens nichts mit Corona zu tun. „Wir suchen immer ein bis zwei Köche on top.“

Von Anja Levien