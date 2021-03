Landkreis Rostock: Quarantäne für Schulklasse und zwei Kitas

Papendorf

Weitere Schüler, Lehrer und Kita-Kinder im Landkreis Rostock müssen in Quarantäne. Wie Landkreissprecher Michael Fengler mitteilt, gilt diese für die Schüler der zweiten Klasse der Professor-Franz-Bunke-Grundschule in Schwaan, Kinder und Beschäftigte mehrerer Gruppen der Kita „Klimperkiste“ in Güstrow sowie alle Kinder und Beschäftigte der Kita „Buchenzwerge“ in Liessow.

In der Grundschule war in der zweiten Klasse ein Covid-19-Fall bekannt geworden. „Aufgrund der sauberen Trennung der einzelnen Klassen, einer festen Lehrerzuordnung sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt es bei der Anordnung für die eine Klasse“, informiert Michael Fengler über die Quarantäne. In der Kita in Güstrow waren zwei Covid-19-Fälle aufgetreten, in der Einrichtung in Liessow ein positiver Fall. „Aufgrund einer Durchmischung aller Kinder und gemeinsamen Aktivitäten mit der positiv getesteten Person betrifft die Anordnung rund 40 Kinder und sieben Beschäftigte der Kita“, so Fengler. Der Betrieb der Kita ist bis zum Ablauf der Quarantäne am 29. März eingestellt.

Am Mittwoch hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales 46 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock gemeldet. Am Vortag waren es 48. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 000 Einwohner liegt bei 76,0.

Von Anja Levien