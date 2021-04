Güstrow

In so vielen Gemeinschaftseinrichtungen wie noch nie an einem Tag im Verlauf der Corona-Pandemie hat das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock am Freitag Quarantäneanordnungen erlassen. Betroffen sind das Regionale Berufliche Bildungszentrum Güstrow-Bockhorst, die Regionalschule Anne Frank in Tessin, die Kindertagesstätte (Kita) „Gülzower Dorfspatzen“, die Kita „Wichtelstube“ in Rethwisch, die Kita Sonnenkinder in Laage-Kronskamp und das DRK-Jugendhilfezentrum Friedrichshagen. Darüber informiert Landkreissprecher Michael Fengler.

In der Kita „Sonnenblume“ in Laage-Kronskamp stehen alle betreuten Kinder sowie die Erzieher unter Quarantäne, die am 12. und 13. April in der Einrichtung waren. Grund ist die Vermischung der Gruppen im Kitabetrieb. In der Kita „Wichtelstube“ in Rethwisch sind alle Kinder und Erzieher einer Kitagruppe sowie Krippenkinder und Erzieher einer Frühdienstgruppe betroffen. In der Kita „Gülzower Dorfspatzen“ sind zwei Covid-19-Fälle aufgetreten, drei Gruppen und deren Erzieher stehen unter Quarantäne.

In der Regionalen Schule „Anne Frank“ in Tessin ist eine dritte Klasse mit dem dort arbeitenden pädagogischen Personal von Quarantäne betroffen. Am Beruflichen Bildungszentrum Güstrow-Bockhorst ist ebenfalls eine Klasse mit deren Lehrern unter Quarantäne gestellt.

Im DRK-Jugendhilfezentrum sind alle Kinder und Jugendlichen der Einrichtung unter häusliche Quarantäne gestellt. In den Güstrower Werkstätten ist eine Arbeitsgruppe von Quarantäne wegen eines Covid-19-Falls betroffen.

Insgesamt neun Schulen und sieben Kitas in einer Woche

In der Woche vom 12. bis 16. April wurden an insgesamt neun Schulen und in sieben Kitas Infektionsschutzmaßnahmen durch das Gesundheitsamt ergriffen. Und nicht nur hier. Auch ein Krankenhaus, zwei Reha-Kliniken, ein Pflegeheim, zwei betreute Wohnen, eine Sozialstation, ein Pflegedienst, eine Physiotherapiepraxis, eine Arztpraxis, ein Möbelmarkt, ein Supermarkt, ein Landwirtschaftsbetrieb, ein Friseur, zwei Behörden und eine behördliche Einrichtung sind laut Fengler betroffen.

Von Anja Levien