Güstrow

Sicher mit dem Bus durch den Landkreis: Die rebus Regionalbus Rostock GmbH hat neue Fahrzeuge angeschafft, die nicht nur mehr Verkehrssicherheit versprechen, sondern auch einen hohen Infektionsschutz. Zwölf neue barrierefreie Busse wurden 2020 bestellt, zehn wurden nun geliefert und im Beisein von Landrat Sebastian Constien (SPD) am 7. April auf dem Betriebshof in Güstrow übergeben. Die noch fehlenden zwei Hybrid-Gelenkbusse werden im Juni erwartet.

Landkreis fördert Nahverkehr mit 1,5 Millionen Euro

Die Anschaffungskosten für die neuen Busse betragen insgesamt rund 3,8 Millionen Euro. Das Land fördert die Investition mit 100 000 Euro, 1,5 Millionen Euro kommen vom Landkreis Rostock. „Das sind die ersten Fahrzeuge, die im Rahmen des neuen kommunalen Finanzausgleichsgesetzes direkt über den Landkreis bestellt und gefördert worden sind“, erklärt Constien bei der Übergabe.

„Wir investieren für die Zeit nach Corona in einen modernen Nahverkehr in der Region.“ Denn die neuen Busse bieten mehr Infektionsschutz und viel Komfort für die Fahrgäste.

Im Güstrower Stadtverkehr werden ab sofort zwei moderne Mercedes-Busse mit 37 Sitz- und 70 Stehplätzen unterwegs sein. Die klimatisierten und barrierefreien Fahrzeuge verfügen über USB-Anschlüsse in jeder Sitzreihe, freien Internetzugang und größere Monitore zum Fahrtverlauf sowie eine Videoüberwachung. Sehbeeinträchtigte Bürger können sich über sogenannte taktile Haltestangen im Türbereich, also vertikal angebrachte Stangen mit geriffeltem Griffprofil, zum Ausstieg hin orientieren.

Neu sind bei diesen Fahrzeugen auch die Außenschwenk-Schiebetüren in der Mitte. Dadurch ist der Innenraum für Fahrgäste mit Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwagen größer und leichter zugänglich.

Infektionsschutzscheiben und Luftfilter im Bus

Die Stadt-Busse sind mit speziellen Luftfiltern für eine intensivere Luftreinigung im Fahrgastraum ausgestattet. Alle neuen Fahrzeuge haben Infektionsschutzscheiben am Lenkplatz, die für eine räumliche Abtrennung zwischen Busfahrern und Fahrgästen sorgen und somit das Ansteckungsrisiko bei Fahrscheinkauf und Kontrolle minimieren. „Wir haben großen Wert auf den Sicherheitsaspekt gelegt“, betont Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. Ein Großteil der Rebus-Flotte sei zuvor schon mit Infektionsschutzscheiben im Fahrerbereich ausgerüstet worden.

Sicher hinter der Infektionsschutzscheibe: Busfahrer Ingo Krampe freut sich über die moderne Ausstattung der neuen Busse. Quelle: Nicole Zeise

Auch im Linien- und Schülerverkehr im Landkreis sind ab heute acht neue klimatisierte und barrierefreie Busse im Einsatz: drei zwölf Meter lange Busse mit 44 Sitz- und 40 Stehplätzen und fünf Busse mit je 56 Sitz- und 49 Stehplätzen über 15 Meter Fahrzeuglänge. Diese Iveco-Busse bieten ebenfalls umfangreichen Komfort, beispielsweise einen USB-Anschluss in jeder Sitzreihe, über den die Fahrgäste beispielsweise ihre Handys aufladen können.

Alle Busse verfügen über einen Abbiegeassistenten, um Unfälle im toten Winkel beim Abbiegen zu verhindern. „Und jeder neue Bus hat auch eine Feuerlöschanlage im Motorraum, die im Brandfall greift“, erklärt der Rebus-Chef stolz.

Im Juni erwartet das Regionalbusunternehmen die „Nachzügler“: zwei Hybrid-Gelenkbusse. Die 18 Meter langen Fahrzeuge werden an den Standorten Rostock und Bad Doberan zum Einsatz kommen. „Hier werden sie vor allem auf der Strecke zwischen Rerik – Bad Doberan – Rostock fahren und in den Spitzen den Schülerverkehr unterstützen“, sagt Nienkerk. Diese Busse haben Elektro-Unterstützung.

Im Mai wird Wasserstoff-Bus getestet

Doch Rebus hat noch andere Pläne, will mit Unterstützung des Landkreises wasserstoffbetriebene Busse bestellen. „Im Mai können wir für einige Tage einen Wasserstoffbus testen“, informiert Nienkerl. Der soll im Schülerverkehr und auf Stadtlinien ausprobiert werden. „Außerdem werden wir das Tanken üben“, so der Rebus-Chef. Danach soll eine Entscheidung fallen und eine entsprechende Ausschreibung erfolgen. „Der Landkreis steht voll dahinter, die Antriebswende voranzutreiben“, betont Landrat Constien.

Trotz der Neuanschaffungen will Geschäftsführer Nienkerk alte Busse nicht eins zu eins ausmustern und verkaufen. „Eine Corona-Reserve lassen wir erst mal noch“, erklärt er. So übernehme Rebus ja noch den Impf-Shuttle von Güstrow zum Impfzentrum nach Laage, habe einen Bus für Testungen in Sievershagen bereitgestellt und vielleicht müsse auch im Schülerverkehr noch mit zusätzlichen Bussen nachgesteuert werden.

1600 Haltestellen werden kreisweit angefahren

Etwa 7,5 Millionen Fahrplankilometer legt die Rebus-Flotte mit 160 Fahrzeugen jährlich zurück. 76 Regional- und sechs Stadtlinien werden bedient und dabei rund 1600 Haltestellen mit etwa 2500 Haltebereichen angefahren. Das Unternehmen mit Firmensitz in Güstrow beschäftigt 250 Mitarbeiter, davon 160 Busfahrer.

Von Doris Deutsch