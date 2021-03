Bad Doberan

Das Impfzentrum des Landkreises Rostock weitet die Öffnungszeiten und Impfmöglichkeiten in der Karwoche und zu Ostern weiter aus. Nach Informationen von Kreissprecher Michael Fengler werde auch am Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag geimpft. Das Impfshuttle pendelt auch an diesen Tagen im Stundentakt zwischen dem Güstrower Bahnhof und dem Impfzentrum.

„Mit steigender Impfstoffmenge und weiterer Öffnung der Prioritätengruppen kann das Impfmanagement des Landkreises Rostock mehr Impfungen anbieten – das schafft Sicherheit“, erklärt Stephan Meyer, Gesundheitsdezernent und Leiter des Impfstabes. „Nach Ostern sind Öffnungszeiten von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 8 bis 20 Uhr vorgesehen.“ Das Impfzentrum selbst könne bei Bedarf noch einmal vergrößert werden, so Meyer: „Bis zu sieben Impfkabinen stehen dann zur Verfügung – unser Ziel sind hier bis zu 1200 Impfungen pro Tag.“

„Unser Ziel sind im Zentrum bis zu 1200 Impfungen pro Tag.“ Stephan Meyer, Dezernent Landkreis Rostock Quelle: Doris Deutsch

Das neue Impfverfahren für Erzieher, Tageseltern, Lehrer an Grund- und Förderschulen sowie Polizisten sei am Dienstag gestartet, sagt Meyer: „Das Impfmanagement wurde dafür personell verstärkt.“ Daneben seien Schnelltests ein weiterer Baustein, um die Sicherheit zu erhöhen, macht der Gesundheitsdezernent deutlich: „Wir wollen an bis zu 16 Standorten im Landkreis Schnelltestmöglichkeiten schaffen, die Angebote der Apotheken eingeschlossen. Diese sollen spätestens am Montag nächster Woche den Betrieb aufnehmen.“ Man stehe kurz vor dem Abschluss der Vorbereitungen: „Kommunen haben uns Räume angeboten, wofür ich ausdrücklich danke – ich bin zuversichtlich, dass wir nun auch mit den Hilfsorganisationen zu einem tragfähigen Ergebnis kommen.“ Hier würde man noch über Details zu Finanzierung und Testbeschaffung verhandeln: „Wir wollen für die Erstausstattung 26 000 Schnelltests zur Verfügung stellen und übernehmen Kostenrisiken.“

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Rostock sei weiterhin diffus, sagt Stephan Meyer. Nach Informationen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) MV haben sich am Mittwoch insgesamt weitere 40 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Damit stieg die Zahl der positiv getesteten Männer und Frauen auf nunmehr 2802. Zudem sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 87 Todesfälle zu beklagen – zwei mehr als noch am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Lagus-Angaben im Landkreis 76,9 – im Landesdurchschnitt liegt diese Zahl aktuell bei 84,9.

