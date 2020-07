Landkreis Rostock: Schulstart mit Farbsystem und Händewaschen

Kröpelin/Kühlungsborn

„Hier ist der Ausgang für die Erst-, Dritt- und Viertklässler, dort kommen die fünften und sechsten Klassen ins Gebäude, da hinten in der Cafeteria lernen ab Montag die Klassenstufen sieben und acht.“ Heike Walter steht auf dem Hof der Satower Schule am See und zeigt mit ihrer Hand abwechselnd nach links, rechts, oben und unten. „Die Neun- und Zehntklässler werden im Fachraumgebäude untergebracht, Klasse zwei wandert ins Interimsgebäude am Kindergarten – und dann haben wir ja auch noch die große Baustelle für das neue Schulgebäude.“

Der Schulstart am kommenden Montag beschert der Leiterin vor allem eines: einen riesigen logistischen Aufwand. „Immerhin müssen wir insgesamt 520 Schüler unter einen Hut bekommen“, macht Walter deutlich. „Und das immer mit Blick auf den von der Landesregierung aufgestellten Hygieneplan.“ Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, wird es ab sofort feste Schülergruppen geben. Die unterschiedlichen Gruppen sollen sich möglichst nicht oder unter Einhaltung des Mindestabstandes begegnen. Dazu werden etwa getrennte Pausenbereiche eingerichtet, die in den vergangenen Tagen von den Hausmeistern der Schulen abgetrennt wurden.

Farbsystem für den gesamten Schulkomplex

„Wir führen bei uns zur besseren Unterscheidung ein Farbsystem ein“, erklärt Heike Walter. „Jede Klassenstufe erhält eine eigene Farbe – so werden dann auch die Flure und Klassenräume gekennzeichnet.“ Weil in der Turnhalle alle Klassengruppen aktiv sind, werden die Umkleiden nach jeder Sportstunde von einer Firma gereinigt: „Dafür nimmt die Gemeinde richtig Geld in die Hand.“ Dabei solle den Schülern so viel Normalität wie möglich geboten werden, betont die Schulleiterin: „Das gilt auch für den Präsenzunterricht. Für die Kleinen sind eigentlich täglich vier Stunden vorgesehen, für die Großen fünf – da versuchen wir, mehr Stunden hinzubekommen.“ Grundsätzlich gehe sie guten Mutes ins neue Schuljahr, sagt Heike Walter: „Wir werden das schon stemmen.“

Auch sie sei sehr guter Dinge, erklärt die Leiterin der Kröpeliner Grundschule am Mühlenberg, Jacqueline Ata, zum bevorstehenden Beginn des neuen Unterrichtsjahres. Alle Pädagogen wären zum Glück gesund und munter. „Ab Montag wird jedes Kind bis 11.35 Uhr in der Schule sein.“ Nach drei Klassenleiter- und zwei Forschertagen soll dann ab der zweiten Schulwoche das volle

Gemeinsam mit ihren Kollegen freuen sich Kröpelins Schulleiterin Jacqueline Ata (l.) und ihre Stellvertreterin, Sylvia Säger, endlich wieder die Kinder im Schulhaus begrüßen zu können. Quelle: Thomas Hoppe

Unterrichtsprogramm starten: „Wir sind in der glücklichen Lage, alle Stunden zu unterrichten, die im Plan vorgegeben sind – also auch die fünften und sechsten Stunden“, betont die Schulleiterin.

Keine Abstandsregelung mehr

Zwischen den 130 Grundschülern gebe es keine Abstandsregelung mehr. Deshalb könnten alle Schüler im Klassenraum unterrichtet werden, gemeinsame Pausen haben „und sich auch untereinander mischen.“ Eine Mund-Nasen-Bedeckung müsse hier nicht getragen werden, man könne aber. Dafür sei das Händewaschen bei Eintritt ins Klassenzimmer Pflicht. Für die Lüftung der Räume seien die Lehrer und der Hausmeister zuständig.

„Alle Menschen sollten einfach Rücksicht aufeinander nehmen – dann klappt es auch.“ Ute Schmidt, Leiterin Schulzentrum Kühlungsborn Quelle: Lutz Werner

Auch der konkrete Corona-Hygieneplan für das Schulzentrum Kühlungsborn wird nach der endgültigen Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in Bad Doberan auf der Internetseite veröffentlicht, wie Schulleiterin Ute Schmidt informiert. Der Unterricht werde hier wie gewohnt um 7.40 Uhr beginnen und am Montag sowie am Dienstag für alle 702 Schülerinnen und Schüler um 13.05 Uhr enden. Seit dem Jahr 2008 gehören im Schulzentrum als zertifizierte Lions-Quest-Schule die beiden ersten Schultage dem Methodentraining. Dabei gehe es um die Frage, „Wie lerne ich?“, damit man nach langer Pause wieder in das Arbeiten an der Schule reinkomme, erläutert Ute Schmidt. Das Training habe sich bewährt und dieses Mal seien ja zu den sechs Wochen Ferien noch die Monate dazugekommen, die die Kinder auch vorher nicht an der Schule waren.

Fortschritte bei Digitalisierung

Auch im Ostseebad, wie ebenfalls in Kröpelin, hat sich der Blick auf die Möglichkeiten der Digitalisierung geschärft. Im Schulzentrum besitzen dank des Schulträgers, der Stadt Kühlungsborn, alle Lehrer ein Dienst-Tablet. Im Rahmen des Endgeräte-Sofortausstattungsprogramms des Bundes sollen jetzt aber auch Kinder, die zu Hause dafür gar keine Voraussetzung hätten, vom Schulträger mit Technik ausgestattet werden, damit sie im Falle eines Falles von zu Hause mitarbeiten könnten.

Dagegen kämpfen die Kröpeliner noch mit den Breitbandlücken. „Wir haben auch Kollegen, die in Funklöchern wohnen“, sagt Jacqueline Ata und ergänzt: „Doch wenn der Breitbandausbau kommt, sind wir auch technisch ganz gut beieinander. Die Stadt Kröpelin hat uns mit Netbooks unterstützt – die Lehrer und manche Kinder können diese Leihgeräte bekommen.“ Sie hoffe, dass das Infektionsgeschehen niedrig bleibe: „Wir freuen uns alle darauf, die Kinder wiederzusehen. Die Kinder werden sich freuen, dass sie wieder gemeinsam mit ihren Freunden in der Klasse sind und nicht in den Lerngruppen stecken.“

Die aktuellen Einschränkungen in der Pandemie-Situation gelte es anzunehmen, sagt Satows Schulleiterin Heike Walter: „Wir können nur an alle appellieren, sich an die Regeln zu halten – da sind auch die Eltern gefragt, ihre Kinder dafür in Gesprächen zu sensibilisieren.“ Auch Kühlungsborns Leiterin Ute Schmidt wünscht sich, „dass alle gesund bleiben und alle Menschen einfach Rücksicht aufeinander nehmen – dann klappt es auch.“

