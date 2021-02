Bad Doberan

Das Mädchen sitzt im Wohnzimmer, liest und lässt sich dabei filmen. Hinter dem Fenster tanzen Schneeflocken. In drei Minuten zeigt sie, was sie kann, denn sie ist eine von fünf Teilnehmerinnen des Kreisausscheides im Vorlesewettbewerb, der im Ehm-Welk-Haus Bad Doberan, stattfindet.

Die fünf Jurymitglieder achten auf jedes Wort, auf Gesten und darauf, ob die Schüler aus den sechsten Klassen richtig betonen und mit ihrer Darbietung nicht übertreiben. Doch eines ist heute anders als sonst: die fünf Jurymitglieder – in gefordertem Abstand sitzend – schauen auf eine Leinwand. Wegen Corona wurde der Wettbewerb online veranstaltet. Das bedeutet, die Schüler mussten ihre Lesevorträge zuvor per Video einreichen. Selbstbewusst präsentieren sie sich, das fällt auf. Ohne Scheu vor der Kamera.

Lesetechnik, Textauswahl und Interpretation werden bewertet

Nach jedem Kurzvortrag gibt es eine Bewertung. In diesem Jahr ist jedoch noch etwas anders. „Die Schüler lesen nur aus dem von ihnen gewählten Buch und nicht, wie sonst üblich ein zweites Mal aus einem unbekannten Werk“, sagt Ulla Golombek, die Vorsitzende des Literaturvereins Freundeskreis Ehm Welk. „Deshalb erfolgt die Einschätzung in diesem Jahr nach anderen Maßstäben.“

Bewertet werden Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl sowie souveräne Textbeherrschung und Einsatz der Stimme. Leicht macht es sich die Jury nicht. Dennoch kann nur ein Schüler den Sieg davontragen.

Sieger im Landeswettbewerb dabei

Nach den Vorträgen benennen und begründen die einzelnen Jurymitglieder ihren Favoriten. Fast einstimmig überzeugt Elsa Berger aus Rövershagen die Jury mit ihrer sehr flüssigen Vorlesetechnik aus dem Buch „Alea Aquarius“. Weitere Plätze werden nicht vergeben, denn nur der Sieger wird zum Landeswettbewerb entsandt.

Der Freundeskreis veranstaltet seit mehr als zehn Jahren den Kreisausscheid, der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Stiftung Buchkultur und Leseförderung, durchgeführt wird. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern und Freunden des Vereins zusammen. Darunter auch Hans-Werner Peine, Marianne Lübke, Anette Boosmann sowie Widerun Rehwaldt. Um die Technik kümmert sich Dr. Uwe Boosmann, um die Organisation Monika Schneider.

„Normalerweise nehmen bis zu elf Schüler am Vorlesewettbewerb teil“, so Ulla Golombek. „Aber es ist wichtig, dass er unter diesen besonderen Bedingungen überhaupt stattfindet, bundesweit mit an die 4000 Teilnehmern.“ Was alle Jurymitglieder sehr bedauern ist, dass kein einziges Kind aus Doberaner Schulen teilnahm. Dafür lasen Schüler aus Satow, Kühlungsborn, Rövershagen, Cammin und Rethwisch vor.

Von Sabine Hügelland