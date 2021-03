Landkreis Rostock: So kommen Lehrer und Erzieher an einen Impftermin

Güstrow

450 Erzieher sowie Lehrer an Grund- und Förderschulen können im Landkreis Rostock an diesem Freitag, 5. März, und Sonnabend, 6. März, geimpft werden. Weitere Termine sollen in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag im Impfzentrum auf dem Flughafen Rostock-Laage angeboten werden.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte am Montag beschlossen, dass ab sofort Menschen aus der zweiten Prioritätenstufe geimpft werden können. Das betrifft unter anderem Männer und Frauen im Alter von über 70 Jahren, Haus- und Fachärzte und deren Praxispersonal, Polizisten im Außendienst, chronisch Kranke sowie Grundschullehrer und Erzieher. Weil hunderte Dosen des Corona-Vakzins von Astrazeneca in MV bisher nicht verimpft werden konnten und auf Abnehmer warten, hatte das Land die Impf-Reihenfolge angepasst.

Die Terminbuchungen erfolgen zentral über das Terminvergabesystem des Landes MV unter der Telefonnummer 0385/20 2711 15. Für den Nachweis der Zugehörigkeit zum Kreis der Impfberechtigten sei ein schriftlicher Nachweis in Form einer formlosen Bestätigung der Einrichtung zur Vorlage im Impfzentrum erforderlich. Alle Einrichtungen seien über das Jugendamt und das Staatliche Schulamt informiert, informiert der Landkreis Rostock.

Mehrere Kita-Mitarbeiter und Kinder in Quarantäne

Beschäftigte und Kinder mehrere Kitas im Landkreis Rostock befinden sich derzeit in Quarantäne. Am Mittwochabend teilte der Landkreis mit, dass aufgrund weiterer positiver Covid19-Fälle am 3. März weitere Quarantäneanordnungen ausgesprochen wurden. Die Maßnahmen betreffen elf Kinder und zwei Beschäftigte der die Kita „Klimperkiste“ in Güstrow sowie die gesamte Kita „Sonnenblume“ in Kronskamp – insgesamt 45 Kinder und sieben Beschäftigte.

Die Radegaster Kita „Zwergenland“ in der Gemeinde Satow ist bis einschließlich 10. März geschlossen. In Bad Doberan seien 96 Kinder und 19 Beschäftigte der Kita „Drümpelsatzen“ bis einschließlich 11. März unter häusliche Quarantäne gestellt.

Von Anja Levien