Landkreis Rostock: So soll Schul- und Kitaessen bio und regional werden

Anna Hope hat eine Vision: In Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur noch regionales Bio-Essen. Dafür setzt sie sich ein – als eine von zwei Regionale Wertschöpfungsketten-Entwicklerinnen in MV. Erste Erfolge gibt es bereits.

Die „Hansekinder“, ein kommunaler Eigenbetrieb in Greifswald, zeige, dass es geht. Deshalb soll das Modell nun nach und nach auf das ganze Land ausgerollt werden. Dabei spielen auch kleine regionale Landwirte eine große Rolle.

Schulküchen müssten neu aufgebaut werden

Zunächst sei es aber wichtig, sagt Anna Hope, dass alle Schulen und Kitas wieder eine eigene Küche bekommen. Derzeit würden die meisten von Essensanbietern beliefert. „Der Qualitätsverlust beim Transport ist zu groß“, sagt sie. Anna Hope kritisiert deshalb auch die Pläne aus Rostock, das Schulessen zentral zuzubereiten. Ab 2024 will die Hansestadt ihre Schulen und externe Kunden aus einer kommunalen Zentralküche beliefern.

Zudem müssten die Zutaten bei einer Größenordnung von 5000 Essen ausgeschrieben werden. Dabei könne man nicht mehr gewährleisten, dass sie wirklich aus der Region kommen. Stattdessen sollten sich bei dem Modell Frischeküchen im Verbund kleinere Einheiten zusammenfinden. „So können Köche rotieren, es gibt nur ein Menü und maximal einmal in der Woche Fleisch“, sagt Anna Hope. „So schaffen sie es in Greifswald.“ Dieses Modell sei auch auf andere Regionen übertragbar.

Zu DDR-Zeiten sei eine eigene Schulküche ganz normal gewesen. Doch mit der Zeit wurden sie fast alle abgebaut. „Das ist schade“, sagt Anna Hope. Die Räumlichkeiten jedoch seien oft noch vorhanden. Trotzdem setzen viele Einrichtungen auf große Anbieter wie Sodexo oder Menüpartner, statt selbst Personal einzustellen, das kocht. Das Argument, eine neue Küche sei teuer in der Anschaffung, lässt sie nicht gelten. „Schulessen ist ein sicheres Geschäftsmodell“, sagt sie. „Das Risiko ist nicht so hoch wie im Restaurant, weil die Eltern ihre Kinder fast alle zum Essen schicken.“ In zehn Jahren hätten sich die Anschaffungskosten amortisiert, sagt Anna Hope. Zudem ginge bei großen Anbietern viel Geld und Energie durch den Transport verloren. Schwierig ist es derzeit allerdings noch, ausreichend Lebensmittel zu bekommen, die bio und regional sind.

Produkte direkt aus der Region

„Die Flächen sind generell das größte Problem“, sagt sie. Glücklicherweise hätten Ökobetriebe beim Verkauf landwirtschaftlicher Flächen durch die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH bessere Chancen. Viele stünden allerdings nicht zur Verfügung. Bei Gemüse könne man auf wenig Fläche viel produzieren, zuvor sei aber jahrelange Aufbauarbeit nötig. Bisher gebe es jedoch nur wenige Biogemüsebetriebe in Mecklenburg-Vorpommern. Einer davon ist der Gemüsehof in Bastorf. „Die würden wir zum Beispiel für die Kitas und Schulen in Rostock ansprechen“, sagt Anna Hope. Bisher verkauft Bauer Reinhard Wittwer sein saisonales Gemüse – unter anderem Porree, Rote Beete und Kohl – auf Wochenmärkten und an Hofläden.

Preise für Schulessen würden steigen

Regional und bio – das ist teurer. „Dieser Wahrheit muss man ins Auge blicken“, sagt Anna Hope. Momentan koste eine Kitaverpflegung in MV im Durchschnitt etwa 4 Euro für den ganzen Tag. „Das wird als Obergrenze wahrgenommen.“ Anna Hope und ihre Mitarbeiter haben allerdings errechnet, dass das nicht ausreicht. „Wenn ein Essen bio und regional ist, müsste es 5,50 Euro kosten.“ Anna Hope glaubt, dass Eltern diese Preise für den Wechsel von einem zu einem anderen Großanbieter nicht bezahlen würden. „Aber wenn die Produkte von vor Ort sind und sie dafür vielleicht auch noch Kochkurse bekommen, dann sind sie es.“ Viele Eltern seien frustriert, die Nachfrage nach gesundem Schul- und Kitaessen sei groß.

Anna Hope will nach und nach Kommunen in MV ansprechen, bei Interesse könnten diese sich aber auch direkt an sie wenden.

Aktiengesellschaft will Betriebe vernetzen

Um Biolandwirte, verarbeitende Betriebe und Bioläden zusammenzubringen und das Netz auszubauen, soll in MV eine Aktiengesellschaft gegründet werden. „Wir haben einen Förderantrag gestellt“, sagt Anna Hope. Gründungsaktien für die Regionalwert AG würden dann für 5000 Euro zu haben sein, weitere Aktien sollen 600 Euro kosten. Am 19. Mai soll eine Informationsveranstaltung stattfinden – vermutlich komplett online oder als Hybridveranstaltung von Rostock aus. Daran können sowohl interessierte Betriebe als auch potenzielle Aktionäre teilnehmen.

