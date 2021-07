Bad Doberan

Am Mittwoch endete der Einsatz der Bundeswehr in der Corona-Gesundheitsüberwachung und Kontaktverfolgung des Landkreises Rostock. Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Rostock, die Coronainfektionen auf 100 000 Einwohner der letzten sieben Tage angibt, liegt bei Null. Zuletzt unterstützten drei Marinesoldaten des Korvettengeschwaders aus Hohe Düne das Gesundheitsamt. In Spitzenzeiten waren 32 Marinesoldaten am Standort Bad Doberan der Kreisverwaltung im Einsatz.

„Wir sind im Landkreis Rostock dankbar für die hervorragende Zusammenarbeit mit den Soldaten hier vor Ort, dem Geschwader in Hohe Düne und dem Landeskommando. Ich habe sie als unkompliziert und tatkräftig erlebt. Ohne diese Unterstützung hätten wir die Corona-Infektionen nicht so gut im Griff behalten. Die konsequente Kontaktverfolgung und die Gesundheitsüberwachung waren dabei besonders wichtig“, sagte Landrad Sebastian Constien (SPD). Die Zusammenarbeit könne bei Bedarf wieder aufgenommen werden.

Die gesamte Kreisverwaltung kehrt mit Abflauen der Pandemie in den normalen Dienstbetrieb zurück. In seinem Bericht vor dem Kreistag hatte Landrat Constien informiert, dass Einschränkungen für Mitarbeiter sowie Einwohner zurückgenommen werden. Die Arbeit im Homeoffice werde ein Stück zurückgefahren. „Ab dem 5. Juli werden wir wieder in einem weitgehend normalisierten Ablauf für unsere Einwohnerinnen und Einwohner da sein.“

