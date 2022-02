Landkreis Rostock: Steffen Reinicke tritt aus AfD aus

Güstrow

Kreistagsmitglied Steffen Reinicke ist aus der AfD ausgetreten, wird sein Kreistagsmandat im Landkreis Rostock aber vorerst behalten. Wie der Volks- und Forstwirt mitteilt, habe der Austritt aus der Partei persönliche Gründe. Im Kreistag des Landkreises Rostock werde er vorerst als parteiloses Mitglied weiter mitwirken.

„Ich bin gerne politisch aktiv“, sagt er. Er sei sich bewusst, dass er sein Mandat durch die Partei mit errungen haben. „Als Parteiloser hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft.“ Daher wäre es eigentlich verpflichtend, sein Mandat auch abzugeben. Doch er sei in Rücksprache mit dem Kreisvorstand und der Fraktion und habe das zur Debatte gestellt. „Wenn sich eine Mehrheit findet, werde ich gehen und das Kreistagsmandat niederlegen.“ Danach sehe es aber gerade nicht aus.

Steffen Reinicke hatte 2016 für das Amt des Landrates kandiert, stellte sich erfolgreich zur Kreistagswahl 2019 auf und wollte 2021 in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einziehen. In den vergangenen Jahren war er auf Demonstrationen in Rostock aufgefallen, wo die AfD gegen den Bau einer Moschee, die Regierung und die Corona-Regeln mobil machte.

Fünf Mandatswechsel im Kreistag

Seit der Kreistagswahl am 26. Mai 2019 hat es bisher fünf Wechsel bei den Mandaten gegeben. 69 Sitze gibt es im Kreistag. Als Erstes gab Torsten Renz (CDU) sein Mandat ab. Er war im November 2020 zum Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern ernannt worden. Seit 9. Dezember 2020 hat Andrea Seidler seinen Platz im Kreistag übernommen.

Dr. Jutta Hoch war für die Grünen in den Kreistag eingezogen. Seit 14. Januar 2021 hat nun Marie-Luise Heger ihren Sitz und stimmt mit ab. Zwei Monate später gab es den nächsten Wechsel. Hans-Georg Kleinschmidt übernimmt seit 12. März 2021 den Sitz von Lutz da Cunha (beide SPD).

Im September gibt es dann den zweiten Wechsel in der Grünen-Fraktionen. Uwe Wiek gibt sein Mandat ab. Für ihn rückt Hannes Pieper nach, seit 10. September 2021 Mitglied des Kreistages.

Und auch in diesem Jahr hat es bereits eine Veränderung gegeben. Johannes Salomon hat seinen AfD-Sitz geräumt, Dr. Günther Merkel ist zum 1. Januar 2022 nachgerückt.

318 Männer und Frauen hatten sich 2019 auf die 69 Kreistagssitze im Landkreis Rostock beworben. 20 Sitze nimmt hier die CDU-Fraktion ein, jeweils elf Sitze haben SPD und Linke, neun Plätze hat die AfD-Fraktion, sechs die Grünen, fünf die Fraktion FDP, Einzelbewerber Dr. Reinhard Dettmann, Freier Horizont, vier Sitze belegen die Freien Wähler und jeweils einen die NPD und Bündnis C.

Die nächste Sitzung des Kreistages ist planungsmäßig am 23. Februar um 16.30 Uhr in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege.

Von Anja Levien