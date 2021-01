Bad Doberan

Die Deutsche Telekom wird im Februar mit dem Breitbandausbau in sieben Projektgebieten im Landkreis Rostock beginnen. Das teilt Telekomsprecher Georg von Wagner mit. Für die Verlegung der Glasfasern werden über 830 Kilometer Tiefbau nötig werden.

Mehr als 800 neue Glasfaserverteiler würden in den Projektgebieten bis zu 21 000 Haushalte, Unternehmen, Verwaltungen und Schule mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s versorgen. Der Landkreis Rostock ist insgesamt in 16 Projektgebiete eingeteilt, in dreien läuft der Ausbau bereits.

Für diese Gebiete ist die Telekom zuständig

Die Deutsche Telekom ist für den Breitbandausbau in den Gebieten LRO23_03 (Alt Bukow, Am Salzhaff, Biendorf, Carinerland, Kirch Mulsow und Satow), LRO26_01 (Admannshagen-Bargeshagen, Bad Doberan, Börgerende-Rethwisch, Elmenhorst/ Lichtenhagen, Kühlungsborn, Neubukow, Nienhagen und Rerik), LRO26_02 ( Bentwisch, Broderstorf, Graal-Müritz und Roggentin), LRO23_01 ( Dolgen am See, Glasewitz, Groß Schwiesow, Gutow, Gülzow-Prüzen, Hohen Sprenz, Kassow, Klein Upahl, Kuhs, Lohmen, Lüssow, Mistorf, Mühl Rosin, Plaaz Reimershagen, Rukieten, Sarmstorf und Zehna), LRO24_03 (Benitz, Bröbberow, Papendorf, Pölchow, Schwaan, Vorbeck und Wiendorf), LRO24_05 ( Dummerstorf und Laage) und LRO26_03 ( Bützow, Güstrow und Steinhagen) zuständig.

Haushalte, die vom Breitbandausbau durch den Landkreis Rostock betroffen sind, wurden von diesem und der Telekom angeschrieben. Sie können entscheiden, ob sie sich einen kostenfreien Hausanschluss legen lassen wollen. Die Anmeldefrist dafür ist wegen Corona um einen Monat bis Mitte Februar verlängert worden.

Wegen Corona sind nahezu alle gemeinsamen Info-Veranstaltungen von Telekom und Landkreis in den Städten und Gemeinden in den sieben Projektgebieten ausgefallen, so Georg von Wagner. Dennoch hätten durchschnittlich 70 Prozent der Bewohner in den Projektgebieten ihr Einverständnis gegeben, dass die Telekom sie mit einem Glasfaseranschluss versorgen möge.

Landkreis als Wirtschaftsstandort auf Ausbau angewiesen

Zweck der Verlängerung der Anmeldefrist sei es, noch mehr Menschen in den Projektgebieten die Chance zu geben, ihre Immobilie ans „Netz der Zukunft“ anzuschließen. Landrat Sebastian Constien ( SPD) ergänzt: „Ein Glasfaseranschluss ist derzeit die einzige Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Nicht nur als Wirtschaftsstandort ist unser Landkreis auf den Ausbau eines leistungsfähigen Breitbandnetzes angewiesen, auch das private Interesse steigt von Jahr zu Jahr.“ Gerade in einer Zeit, in der Videokonferenzen Kontakte zwischen Familien aufrechterhielten, „sehen wir den steigenden Bedarf.“

Von Anja Levien