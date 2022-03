Bad Doberan

Für Gehbehinderte und Eltern mit Kinderwagen sollte es besser werden: Bis Anfang dieses Jahres sollten in Deutschland alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut sein. Der Landkreis Rostock erklärt dieses Ziel für erreicht. Das bedeutet allerdings nicht, dass tatsächlich alle Haltestellen nun auch barrierefrei sind.

Denn die Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Das hat der Landkreis bereits 2017 in seinem Haltestellenkonzept getan, das im Frühjahr 2018 durch den Kreistag beschlossen wurde. „Darin werden alle Haltestellen Kategorien zugeordnet“, teilt der Landkreis mit. „Für Haltestellen mit einer sehr untergeordneten Bedeutung, wie zum Beispiel schwach frequentierte Schulbushaltestellen, wird kein vollständiger barrierefreier Ausbau gefordert.“

Schwierige Datenlage

Welche Haltestelle allerdings barrierefrei ist, kann der Landkreis nicht konkret benennen. Das Land habe die Aufnahme aller Bushaltestellen in unserem Bundesland auf Grundlage bestimmter Merkmale der Barrierefreiheit beauftragt, teilt der Landkreis mit. „Diese Daten werden in ein Haltestellenkataster einfließen.“ Erst damit werde man in der Lage sein, zu ermitteln, welche Haltestelle im Verantwortungsbereich einer Gemeinde, des Kreises oder des Landes barrierefrei ist. „Gegenwärtig lässt die Datenlage hierzu leider keine belastbare Aussage zu.“

Die Kosten für den Bau einer Haltstelle richten sich nach der Bauart und der Ausstattung. Diese können nach Angaben des Landkreises zwischen 10 000 und 50 000 Euro liegen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt über das Sonderprogramm „barrierefreie Haltestellen“ den Ausbau mit bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Jede Stadt oder Gemeinde müsse allerdings im Rahmen ihrer Verantwortung und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit über die Umsetzung entscheiden, heißt es vonseiten des Landkreises.

Zuständigkeiten

Im Landkreis Rostock werden derzeit 1381 Haltestellenbereiche mit 2406 Haltestellen durch die Rebus Regionalbus Rostock GmbH bedient. Grundsätzlich ist für eine Bushaltestelle der örtliche Träger der Straßenbaulast verantwortlich. Das kann das Land, der Landkreis oder auch die örtliche Stadt oder Gemeinde sein. Der Landkreis zum Beispiel ist nur für Haltestellen an Kreisstraßen und auch nur außerhalb von geschlossenen Ortschaften verantwortlich. Innerorts sind die Gemeinden zuständig, auf Bundesstraßen der Bund.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern erstellt gerade gemeinsam mit den Landkreisen und kreisfreien Städten einen landesweiten Leitfaden zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Der Schwerpunkt soll im Bereich der Bushaltestellen liegen. Im Anschluss will der Landkreis sein Haltestellenkonzept fortschreiben. Es soll vermutlich nach der Sommerpause von der Rostocker Bürgerschaft und dem Kreistag beschlossen werden, teilt der Landkreis mit.

Von Cora Meyer