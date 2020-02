Landkreis Rostock: Was macht eigentlich ein Landrat?

Die Erlebnis Akademie AG möchte einen Baumwipfelpfad an der Rennbahn in Bad Doberan bauen. Derzeit laufen die Planungen, werden Genehmigungen eingeholt. Die Lage und die Touristen sprächen für den Standort. In Heringsdorf wird derzeit der zweite Baumwipfelpfad in MV gebaut.