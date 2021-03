Bad Doberan

Carl Christian Schmidt hat sich das Teststäbchen in die Nase stecken lassen. Nach 15 Minuten hatte der Bad Doberaner das Ergebnis: Er ist negativ auf das Coronavirus getestet. Seit Montag können sich Bürger im Testzentrum des Landkreises Rostock in der Mehrzweckhalle am Verbindungsweg in Bad Doberan testen lassen. Es ist eines von sieben Testzentren im Landkreis. Bis 14 Uhr hatten 30 Menschen das Angebot angenommen.

„Ich wollte fragen, ob meine Frau morgen kommen kann, weil sie einen Friseurtermin hat“, erzählt Carl Christian Schmidt. Und weil eine Terminvereinbarung für das Testzentrum nicht notwendig ist, hat er sich gleich mal testen lassen. „Ich finde das wichtig, dass man alles unterstützt, was hilft, die Pandemie einzudämmen.“ Er selbst sei Opfer einer Pandemie geworden. „Ich habe 1957 Kinderlähmung gehabt.“ Man könne nur dankbar sein, dass es gegen das Coronavirus eine Impfung gebe. Der 77-Jährige warte darauf, dass er endlich einen Impftermin vereinbaren könne.

Von 8.15 Uhr bis 15.30 Uhr wird in Bad Doberan getestet. Wartezeiten müssen mit eingeplant werden. „Nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor, dann erhalten die Getesteten ein Zertifikat über das Ergebnis“, erläutert Marit Reck. Die 65-Jährige ist vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Bad Doberan, und ehrenamtlich im Einsatz. Ebenso Christine Wehmeyer: „Ich war früher im Krankenhaus und im Sanitätsdienst. Für mich war klar, dass ich helfe.“ Die 77-Jährige hat mit anderen Ehrenamtlern eine Weiterbildung gemacht, um im Testzentrum arbeiten zu können.

„Bisher sind die Leute dankbar, dass sie sich hier testen lassen können“, sagt Marit Reck. „Vielen haben Respekt vor dem Test. Manchen muss man die Angst nehmen“, sagt sie.

Wer sich testen lassen möchte, unterschreibt eine Einwilligungserklärung über die Durchführung eines Antigen-Schnelltests. In der Regel wird dann ein Teststäbchen in die Nase geführt und der Abstrich genommen.

Neben Bad Doberan sind noch Testzentren in Satow in der alten Feuerwehr, Kröpeliner Straße 1, in Güstrow Wollhalle, Franz-Parr-Platz 9, Sporthalle Nordstadt, Kessinerstraße 4A, Sport- und Kongresshalle, Speicherstraße 8, in Groß Lüsewitz, Sportlerheim Niekrenzer Straße 24a und in Krakow am See im DRK-Zentrum, Bahnhofplatz 6, entstanden. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, in Groß Lüsewitz von 9 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Stadt Laage bietet in Zusammenarbeit mit der Firma Grosspietsch Schnelltests im Rathaus, Am Markt 7, an.

Hier gibt es Schnelltestangebote in Apotheken

In der Linden-Apotheke in Neubukow, Am Markt 7, werden Schnelltests an jedem Mittwoch angeboten. Der Termin muss vorher online gebucht werden unter www.lindenapotheke-neubukow.de.

Im Ostseepark Sievershagen bietet die Ostsee-Apotheke täglich Schnelltests an. Der Termin kann online unter www.apotheke-im-ostseepark.de/covid-19/ gebucht werden.

Die Ostsee-Apotheke in Graal-Müritz, Kastanienallee 9, bietet täglich eine Stunde vor und nach den Öffnungszeiten Termine an. Für diese muss sich vorher telefonisch unter 038206/79477 oder in der Apotheke selbst angemeldet werden. „Bis Ostern sind wir mit den Testkapazitäten ausgelastet“, sagt Apotheken-Inhaberin Ellen Bencard.

Die Kur-Apotheke in Graal-Müritz, Kurstraße 18, vergibt telefonisch unter 038206/78102 Termine. In der Regel wird am Dienstag und Donnerstag oder nach Bedarf getestet.

Von Montag bis Freitag werden Schnelltests in der Heide-Apotheke in Rövershagen, Birkenstrat 25, angeboten. Auch hier ist eine vorherige Terminabsprache unter 038202/432271 notwendig.

Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und 13 bis 15 Uhr und sonntags von 16 bis 17 Uhr testet nach Terminvereinbarung die Apotheke im Tessinum in Tessin. Die Tests finden in der alten St.-Jürgen-Apotheke, St-Jürgen-Straße 14, statt und müssen vorher online unter www.apotheke-tessin.de gebucht werden.

In Bützow wird an der Warnowklinik, Am Forsthof 3, von Montag bis Freitag zwischen 12 und 15 Uhr getestet. Dafür ist ein Termin notwendig, der werktags zwischen 12.30 und 14.30 Uhr unter Telefon 038461/45 666 vereinbart werden kann.

In der Hubertus-Apotheke in Gnoien können Termine unter 039971/1830 gebucht werden. Derzeit sei die Nachfrage stark erhöht, informiert Inhaberin Annette Milkereit, sodass an fünf Tagen in der Woche getestet werde.

In Teterow kann ein Termin für einen Test in der Rats-Apotheke, Marktplatz 4, von Montag bis Freitag online unter www.rats-apotheke-teterow.de/ gebucht werden.

Hier sind Testangebote geplant

Ab 6. April kann im Fitnessstudio Vital Aktiv Bad Doberan, Rostocker Straße 1, ein Corona-Schnelltest gemacht werden. Dieser kann über die Homepage https://www.vitalaktiv.fit/schnelltest gebucht werden.

Ab 7. April sind Schnelltests in der Allee-Apotheke Bad Doberan, Dammchaussee 30, möglich. Genauere Informationen werden noch bekannt gegeben.

Die Stadt Kühlungsborn plant mit dem DRK-Kreisverband Bad Doberan voraussichtlich ab 1. April ein Schnelltestangebot am Grünen Weg.

