Bad Doberan

Auch wenn noch keine Bauarbeiter zu sehen sind, hat die Deutsche Telekom mit dem Breitbandausbau im Landkreis Rostock in sieben Projektgebieten begonnen. Das teilt Telekomsprecher Georg von Wagner mit. In den auszubauenden Bereichen würden derzeit detaillierte Planungen unter Beteiligung aller Wegeunterhaltungspflichtigen und Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

„Der Aufwand ist enorm, da ein komplett neues Netz geschaffen wird und sämtliche Hausanschlüsse neu gebaut werden müssen. Allein im Jahr 2021 wird mit einem Tiefbauvolumen von fast 500 Kilometern Länge geplant. Der Tiefbaustart wird Mitte des Jahres erfolgen.“

Die Deutsche Telekom ist für den Breitbandausbau in den Gebieten LRO23_03 (Alt Bukow, Am Salzhaff, Biendorf, Carinerland, Kirch Mulsow und Satow), LRO26_01 (Admannshagen-Bargeshagen, Bad Doberan, Börgerende-Rethwisch, Elmenhorst/Lichtenhagen, Kühlungsborn, Neubukow, Nienhagen und Rerik), LRO26_02 (Bentwisch, Broderstorf, Graal-Müritz und Roggentin), LRO23_01 (Dolgen am See, Glasewitz, Groß Schwiesow, Gutow, Gülzow-Prüzen, Hohen Sprenz, Kassow, Klein Upahl, Kuhs, Lohmen, Lüssow, Mistorf, Mühl Rosin, Plaaz Reimershagen, Rukieten, Sarmstorf und Zehna), LRO24_03 (Benitz, Bröbberow, Papendorf, Pölchow, Schwaan, Vorbeck und Wiendorf), LRO24_05 (Dummerstorf und Laage) und LRO26_03 (Bützow, Güstrow und Steinhagen) zuständig. Der Landkreis Rostock ist insgesamt in 16 Projektgebiete eingeteilt.

„Die Planungen haben in allen Projektgebieten gleichzeitig begonnen. Das hat den Vorteil, dass wir einzelne Gemeinden im Rahmen der Wegesicherung nicht komplett überlasten und wir die Bautätigkeiten im Landkreis auf mehrere Bereiche aufteilen können, um die Belastungen für die Anwohner geringer halten zu können“, so Georg von Wagner. „Voraussichtlich werden wir im Laufe des Jahres die Baustarts in den Gemeinden Laage, Dummerstorf, Güstrow, Rerik, Neubukow, Satow und Broderstorf durchführen.“

Die Telekom schließt in den Projektgebieten in den nächsten Jahren 21 000 Haushalte an das Glasfasernetz an. Mehr als 800 neue Glasfaserverteiler würden benötigt, 830 Kilometer Tiefbau seien notwendig.

Von Anja Levien