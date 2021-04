Landkreis Rostock: Zusätzliche Impftermine wurden nicht voll genutzt

Güstrow

Während die über 60-Jährigen am Ostermontag in Wismar Schlange standen, um sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen zu lassen, waren im Impfzentrum des Landkreises Rostock die 200 zusätzlichen Impftermine am Karsamstag nicht voll genutzt worden. Wie Landkreissprecher Michael Fengler mitteilt, seien 174 Termine vergeben worden.

Anders als in Wismar mussten diese vorher über das Land gebucht werden. Dass es zusätzliche Termine geben wird, war am Donnerstag bekannt geworden. Am Ostermontag konnten sich die über 60-Jährigen in Wismar ohne Termine impfen lassen. „Solche Aktionstage wie in Wismar, Waren und Trollenhagen planen wir nicht“, informiert Fengler. Stattdessen sei in dieser Woche eine Impfstraße im Impfzentrum für bis zu 75 Impfungen mit Astrazeneca reserviert. „Termine sind online und über die Landeshotline buchbar“. Die Landeshotline ist über 0385 / 202 711 15 erreichbar. Für eine Onlinebuchung lautet die Adresse www.corona-impftermin-mv.de.

Am Mittwoch berate der Verwaltungsstab des Landkreises Rostock über das weitere Vorgehen mit dem Astrazeneca-Impfstoff. In dieser Woche würden im Landkreis Rostock täglich zwischen 500 und 700 Menschen geimpft.

Die Ständische Impfkommission (Stiko) hatte vergangene Woche ihre Covid-19-Impfempfehlung angepasst. Demnach sollte Astrazeneca ausschließlich für Personen über 60 Jahre verwendet werden. Der Landkreis Rostock hatte informiert, dass Impftermine für Astrazeneca, die bis zur Änderung der Impfempfehlung über die Landeshotline vereinbart wurde, bestehen blieben. Bei diesen Terminen würde mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft.

„Impftermine für Lehrer, Erzieher und Polizisten, deren Terminplanungen über den Landkreis Rostock erfolgen, wurden bis auf Weiteres abgesagt. Sobald Ersatzimpfstoffe zur Verfügung stehen, werden die Impfungen nachgeholt“, so der Landkreis. Das Impfmanagement des Landkreises würde sich dann melden.

