Landkreis Rostock ändert Quarantäne-Regeln für Schulklassen

Güstrow

Trotz 2G plus in Gastronomie, Fitnessstudios und Museen, trotz 3G am Arbeitsplatz: Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Rostock bleiben anhaltend hoch. Am Dienstag waren vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 347 Neuinfektionen gemeldet worden, am Mittwoch 204, am Donnerstag 198. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 502,6. Um den Anstieg zu reduzieren, erweitert der Landkreis Rostock jetzt seine Coronamaßnahmen.

Für die Schulen hat der Landkreis Rostock die Quarantäne-Regeln geändert. „Ab sofort kann die Quarantäne auch bei weiteren Folgefällen in einer Kohorte unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen ausgesetzt werden“, informiert der Landkreis Rostock. Das sei zusammen mit dem Gesundheitsämter des Landes und dem Lagus entschieden worden.

Bisher wurden Schulklassen ab dem dritten positiven Coronafall im Klassenverband in Quarantäne geschickt. Das gelte nun nicht mehr. „Die Folgen einer sich wiederholenden Unterbrechung des Schulunterrichtes durch sukzessiv angeordnete Quarantänen sind nach aktueller Datenlage schwerwiegender, als das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion, der Erkrankung selbst und der eventuell möglichen Langzeitfolgen“, begründet der Landkreis die Entscheidung.

Coronafälle an Schulen in Papendorf und Bad Doberan

Zuletzt waren Coronafälle in der Warnowschule in Papendorf, an der Regionalen Schule am Kamp in Bad Doberan und am Recknitz-Campus in Laage aufgetreten. Am 1. Dezember waren in Mecklenburg-Vorpommern 1,12 Prozent der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen von Quarantänemaßnahmen betroffen.

In den Kindertagesstätten ändert sich in Bezug auf die Quarantäne vorerst nichts. „In Kindertageseinrichtungen bleibt es auch in Stufe Rot bei dem bisherigen Vorgehen. Beim dritten positiven Fall in einer Kohorte wird für die gesamte Kohorte Quarantäne angesetzt. Ausnahme: der Indexfall ist Erzieherin oder Erzieher der Gruppe“, so der Landkreis Rostock. Ziel sei es, Schulen und Kitas möglichst lange offenzuhalten.

Ausnahmen für Infektionen mit Virusvarianten

Ausnahmen gibt es für eine Infektionen mit Virusvarianten, wie beispielsweise derzeit der Omikrom-Variante. „Kontaktpersonen von Menschen, die sich nachweislich mit einer Virusvariante infiziert haben, müssen umgehend in Quarantäne – auch, wenn sie geimpft oder genesen sind.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund der anhaltend hohen Zahlen an Neuinfektionen hat die Kreisverwaltung Einschränkungen im Kulturbereich beschlossen. „Kurse der Volkshochschule wurden auf Marchbarkeit unter den Vorgaben der 2G-plus-Regel individuell geprüft. Die Kursteilnehmer werden über daraus resultierende Kursabbrüche informiert“, so der Landkreis. Das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow müsse unter den derzeitigen Bedingungen alle Veranstaltungen absagen.

Kreismusikschule gibt weiter Unterricht

Die Kreismusikschule kann unter den 2G-plus-Regelungen den Unterricht vorerst weiter durchführen. „Coronatests aus dem Schulbetrieb werden bei Musikschülerinnen und Musikschülern anerkannt. Erwachsene Personen über 18 Jahre benötigen neben dem Impfstatus oder Genesenenbescheid einen tagesaktuellen Test.“ Dies gelte nicht für Eltern, die ihre Kinder nur zum Unterricht bringen oder abholen. Die Maskenpflicht bleibe bestehen. Alternativ biete die Kreismusikschule nach Absprache Onlineunterricht an.

Die Kreishäuser in Güstrow und Bad Doberan sowie die dazugehörigen Dienststellen bleiben weiterhin für den Publikumsverkehr unter der 3G-Regel geöffnet. Getesteten Personen wird der Zutritt ausschließlich mit einem zertifizierten Testnachweis gewährt. Für den Besuch der Zulassungs- und Führerscheinstellen in Güstrow und Bad Doberan gilt ebenfalls die 3G-Regel. Ein Besuch ist grundsätzlich nur noch über vorab (online) vereinbarte Termine über www.landkreis-rostock.de/Strassenverkehrsamt möglich.

Von Anja Levien