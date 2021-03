Landkreis Rostock arbeitet an Einführung der Luca-App

Güstrow

In Rostock und Schwerin wird sie bereits genutzt, bis die Luca-App auch im Landkreis Rostock im Einsatz ist, dauert es noch etwas. „Dafür sind technische Vorarbeiten notwendig, die begonnen haben“, informiert Landkreissprecher Michael Fengler. „Wir sind dazu noch mit dem Land in der Abstimmung, sodass wir den Starttermin noch nicht benennen können.“

Mit der Luca-App soll die Kontaktnachverfolgung in Einzelhandel und Restaurants einfacher werden, sollte sich jemand mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Anwendung für Handys, die es auch in analog in Form eines Schlüsselanhängers gibt, wird zum „Einchecken“ bei Händlern, Friseuren und Co. genutzt. Alle Daten bleiben anonym. Erst im Fall eines Ausbruchs erhält das Gesundheitsamt die Info, welche Nutzer Kontakt zu den Infizierten hatten.

Das Land hat für 440 000 Euro eine Lizenz für das System gekauft, um es mit der Kontaktnachverfolgung der acht Gesundheitsämter des Landes zu koppeln, die die Software Sormas nutzen. Geschäften, Kunden und Kommunen entstünden keine Kosten.

Die Daten würden beim Einchecken per QR-Code einem zentralen Server bei der Bundesdruckerei übermittelt. Das Gesundheitsamt melde sich dann per SMS, sollte gleichzeitig ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch im Laden gewesen sein, erläuterte Infrastrukturminister Christian Pegel jüngst. Die Daten der Kunden würden nach 30 Tagen gelöscht.

Von Anja Levien