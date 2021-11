Landkreis Rostock baut Impfangebot aus

Güstrow

Der Landkreis Rostock bietet ab Montag, 15. November, drei mal in der Woche Impfungen im Impfstützpunkt auf dem Flughafen Rostock-Laage an. Ab dem 22. November ist der Stützpunkt dann Montag bis Sonnabend von 9 bis 17 Uhr geöffnet, freitags weiterhin bis 20 Uhr.

„Mit dem Impfstützpunkt waren wir immer vorbereitet, um zu impfen und um flexibel auf die geänderte Nachfrage zu reagieren“, sagt Vize-Landrat Stephan Meyer. „Jetzt weiten wir das Angebot aus. Mit der finanziellen Absicherung seitens des Landes werden wir unsere Impfkapazitäten noch weiter ausbauen können. Damit sind mehr Booster-Impfungen möglich und wir haben die Chance damit die vierte Welle zu brechen.“

Sich impfen zu lassen, seit eine soziale und verantwortungsvolle Entscheidung. „Geimpfte schützen sich, das Leben anderer und machen dadurch eine Gesellschaft mit sozialen Kontakten wie Restaurant, Kino oder Veranstaltungen erst möglich“, so Stephan Meyer.

Im Fokus des Landkreises Rostock stehen die Drittimpfungen für Senioren. Alle über 70-Jährigen und vorerkrankten Personen, die vor mindestens sechs Monaten ihre Zweitimpfungen erhalten haben, können bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und im Impfstützpunkt am Flughafen in Rostock-Laage eine Auffrischungsimpfung erhalten.

So wird am Montag, 15. November, und Mittwoch, 17. November, von 9 bis 15 Uhr geimpft. Am Freitag von 12 bis 14 Uhr und von 14 bis 20 Uhr dann für alle Interessierten ab 20 Jahren.

Von Anja Levien