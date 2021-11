Landkreis Rostock hat niedrigste Arbeitslosenquote in MV

Bad Doberan

Der Arbeitsmarkt in der Region Rostock zeigt sich robust. Im November ist die Zahl der Arbeitslosen um 151 Frauen und Männer im Vergleich zum Vormonat gesunken. Aktuell haben 12 400 Personen keinen Job. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 5,7 Prozent. Zum Vergleich: Im November 2020 lag sie bei 6,5 Prozent. Ein Trend, der seit Monaten anhält. Die Arbeitslosigkeit geht seit März in der Region kontinuierlich zurück.

„Grundsätzlich entwickelt sich der Arbeitsmarkt positiv und wir beobachten branchenübergreifend eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften“, sagte Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur, am Dienstag. „Die Unsicherheiten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind jedoch sowohl auf Seiten der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber spürbar.“

Im Landkreis Rostock sind aktuell 5 209 Frauen und Männer ohne Job, genau 751 weniger Menschen als noch im November 2020. Die Arbeitslosenquote beträgt derzeit 4,8 Prozent. Damit hat der Landkreis die niedrigste Quote in ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Die Arbeitsagentur registriert eine anhaltend hohe Arbeitskräftenachfrage. So meldeten Unternehmen in der Region Rostock im zu Ende gehenden Monat 1036 offene Arbeitsstellen. Insgesamt gibt es momentan 4423 zu besetzende Stellenangebote. Das sind knapp 20 Prozent mehr offene Stellen als noch vor einem Jahr im Bestand der Arbeitsagentur. Besonders hoch ist die Nachfrage aktuell im Gesundheits- und Sozialwesen. Dort werden mit 508 offenen Stellen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, gefolgt vom Gastgewerbe mit 453 offenen Stellen und dem Handel mit 446 offenen Stellen.

Zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes trägt nach wie vor die Kurzarbeiter-Regelung bei. Davon haben im November bis einschließlich 24. des Monats 25 Betriebe Gebrauch gemacht und für 273 Beschäftigte neu Kurzarbeit angezeigt. Ob die Unternehmen diese auch in Anspruch nehmen, zeigt sich immer erst mit einem gewissen Zeitverzug, denn die Betriebe haben eine Frist von drei Monaten, um Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer abzurechnen. Aktuell liegen die ersten Daten zur Inanspruchnahme für den Juli vor. Danach haben in dem Monat 599 Betriebe für 4626 Beschäftigte tatsächlich Kurzarbeitergeld erhalten. Das entspricht einer Quote von 2,9 Prozent aller sozialversicherungspflichtiger Beschäftigten in der Region. Zum Vergleich: Im Juni lag die Quote bei 5 Prozent, im April bei 15,3 Prozent – der bisherige Höchstwert.Info: Viele Dienstleistungen, Anträge und ausführliche Informationen, unter anderem zum Kurzarbeitergeld, stehen online unter www.arbeitsagentur.de/rostock zur Verfügung. Bei Fragen erreichen Unternehmerinnen und Unternehmer den Arbeitgeber-Service unter der Tel. 0800 4 5555 20.

Von OZ