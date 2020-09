Güstrow

Der Landkreis Rostock wächst: Immer mehr Einwohner, zunehmende Wirtschaftskraft, steigender Wohlstand. Eine kurze Bilanz vor der Landratswahl am 6. September soll die Entwicklung des Kreises seit 2013 aufzeigen.

Einwohner und Wohnungsbau: Lebten vor sieben Jahren noch 210 555 Menschen im Landkreis Rostock, sind es heute knapp 216 000. Unter 15 Jahre jung sind 13,7 Prozent der Bewohner, die 65 überschritten haben 23,8 Prozent der Einwohner.

Der mit 3421 Quadratkilometern viertgrößte Landkreis Deutschlands ist ein beliebter Wohnort. Die Zahl der Wohnungen hat sich seit 2013 um 4573 erhöht. Es wurden im Schnitt 855 Baugenehmigungen pro Jahr erteilt. Die meisten im Jahr 2018 – hier wurden 1143 Bauanfragen positiv beschieden.

Arbeitsplätze: In den vergangenen Jahren wurden mehr Unternehmen gegründet als abgemeldet. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze stieg allein in den letzten drei Jahren von 68 000 auf 70 000. Die Arbeitslosenquote im Kreis war jahrelang die niedrigste in Mecklenburg-Vorpommern mit etwa fünf Prozent. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt sie aktuell bei 5,8 Prozent, in der Hansestadt Rostock bei 8,1 Prozent. 4900 Betriebe in der Stadt und im Landkreis Rostock haben seit März dieses Jahres für mehr als 51 700 Personen Kurzarbeit angemeldet.

Landkreis beliebt bei großen und kleineren Firmen

Ansiedlungen: Zu den wichtigsten Ansiedlungen im Landkreis seit 2013 zählen die Errichtung eines überregionalen Servicecenters der Barmer GEK in Güstrow mit 200 Mitarbeitern, der Produktionsstandort für Hohlfasermembrane der Clearum GmbH in Poppendorf mit inzwischen 250 Mitarbeitern. In Dummerstorf hat Norma ein Logistikzentrum gebaut und beschäftigt 100 Kollegen. Mit der Ansiedlung von Miltenyi Biotec wurde der Biotechnologie-Standort in Teterow seit 2017 erweitert, etwa 460 Menschen haben hier einen Job.

2018 hat Thai Union in Bentwisch eine Produktionsstätte für Fischöl in Betrieb genommen. Nach dem Brand 2019 wird der Standort aktuell wieder aufgebaut. In Laage hat BM Bioscience einen Betrieb zur Herstellung medizinischer Filtersysteme errichtet, Apex Energy baut in der Nähe ein Zentrum für Wasserstofftechnologie auf. Ein weiteres großes Unternehmen, Amazon, hat in Dummerstorf ein Grundstück gekauft und will hier ein Logistikzentrum aufbauen, in dem bis zu 1000 Mitarbeiter beschäftigt werden sollen. Die Baugenehmigung dafür wurde innerhalb von drei Monaten vom Kreis erteilt.

Investitionen in Schule und Kitas

Kinderbetreuung: Mit der Einwohnerzahl ist auch die Zahl der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten kontinuierlich gestiegen. Derzeit werden im Kreis in 158 Kitas knapp 16 900 Plätze vorgehalten, rund 800 mehr als noch vor fünf Jahren. In Krippen werden 83,3 Prozent der anspruchsberechtigten Kinder betreut, im Kindergarten ist eine hundertprozentige Versorgung gesichert. Hortplätze werden von 80,2 Prozent der Grundschüler in Anspruch genommen. Auch die Zahl der Beschäftigten in den Betreuungseinrichtungen ist allein seit 2016 um 200 Mitarbeiter auf 2047 Angestellte gestiegen.

Bildung: Im Landkreis gibt es 74 allgemeinbildende Schulen, 13 davon in freier Trägerschaft. Als Träger von Gymnasien und Förderschulen investiert der Landkreis stetig in seine Gebäude. In den zurückliegenden Sommerferien wurden beispielsweise in die Brandschutzertüchtigung am Gymnasium Sanitz 400 000 Euro investiert, in die Fassadensanierung und Installation einer Sonnenschutzanlage am Gymnasium Bützow 160 000 Euro, in die Erneuerung des Sanitärtrakts an der Förderschule Teterow 400 000 Euro.

Die größte Investition in nächster Zeit wird der Neubau des Schulcampus Rövershagen, die Kosten werden auf mindestens 30 Millionen Euro geschätzt. Kommunale Schulprojekte werden mit Fördergeldern unterstützt. So erhält beispielsweise die Stadt Neubukow 3,74 Millionen Euro von der Europäischen Union für den Neubau der Grundschule. Auch in Satow oder in Bad Doberan werden gerade Fördermittel in Millionenhöhe für neue Schulgebäude verbaut.

Vier Kandidaten stehen zur Wahl Rund 183 500 Einwohner des Landkreises Rostock sind am Sonntag, 6. September 2020, zur Landratswahl aufgerufen. Vier Kandidaten bewerben sich für das Amt: Der amtierende Landrat Sebastian Constien ( SPD), sein Stellvertreter Stephan Meyer ( CDU), der Jurist Michael Noetzel (Linke) sowie Agraringenieur Jürgen Dettmann (Freie Wähler). Der Landrat wird für die nächsten sieben Jahre gewählt. 214 Wahllokale werden eingerichtet.

Pflege: Knapp ein Viertel der Bevölkerung des Landkreises ist älter als 65 Jahre. Die demografische Entwicklung zwingt dazu, mehr Pflegeangebote vorzuhalten. Die Zahl der stationären Pflegeheime und -plätze hat sich seit 2014 kaum verändert. In 36 Heimen gibt es 2631 Pflegeplätze. Die Zahl der ambulanten Pflegedienste stieg jedoch von 59 im Jahre 2014 auf heute 66. Und Tagespflegen gibt es inzwischen 37 mit mehr als doppelt so vielen Plätzen, nämlich 683, wie noch vor sechs Jahren.

Größte Einzelförderung 1,16 Millionen Euro für Kita-Ersatzbau

Schuldenabbau und Investition: Seit 2013 hat der Landkreis kontinuierlich Schulden aus Investitionskrediten abgebaut. Von rund 85 Millionen auf gut 52 Millionen Euro. Durch neue Investitionsvorhaben wird die weitere Entschuldung leicht abgebremst. Bis 2023 sollen die Schulden aus Krediten für Investitionen weiter auf etwa 38 Millionen Euro abgesenkt werden. Die größte Investition der nächsten Jahre wird der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Beselin sein. Rund 14 Millionen Euro sind dafür eingeplant.

Fördermittel: Von 2012 bis einschließlich 2019 hat die Zentrale Fördermittelstelle beim Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 989 Förderanträge zum Ausbau der Region als Lebensraum, Wohnort, Arbeitsstätte-, Erholungs- und Naturraum bearbeitet. Insgesamt wurden 386 Zuwendungsbescheide erteilt und 45,4 Millionen Euro für Hochbau- und Straßenprojekte ausgereicht.

Die bislang höchste Einzelförderung im Landkreis erhielt die Gemeinde Bernitt im vergangenen Jahr: 1,16 Millionen Euro für den Ersatzneubau ihrer Kita. Einen eigenen Fördertopf für Kleinprojekte an Kindertagesstätten füllt der Kreis mit etwa 400 000 Euro pro Jahr.

