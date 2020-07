Bad Doberan

Der Landkreis Rostock hat mit 5,8 Prozent weiter die niedrigste Arbeitslosenquote aller Regionen im Land. Im Juli 2019 lag dieser Wert allerdings noch bei 4,9 Prozent.

Im Bezirk der Arbeitsagentur Rostock, der die Hansestadt sowie den Landkreis Rostock umfasst, waren im Juli insgesamt 170 Frauen und Männer mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als im Vormonat, darüber informierte die Arbeitsagentur am Donnerstag.

Stabilisierung am Arbeitsmarkt

Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rostock, Anke Diettrich, sieht in dieser Entwicklung eine Stabilisierung am Arbeitsmarkt. Sie erklärte dazu: „Ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in einem Juli nicht ungewöhnlich. In den Ferien verlangsamen sich die Arbeitsmarktprozesse und Firmen verschieben Personalentscheidungen auf den Frühherbst. Viele Verträge laufen üblicherweise zum Quartalsende aus und junge Menschen melden sich nach Ende der Schul- oder Ausbildungszeit bei uns.“

Die Arbeitslosmeldungen aus einer Beschäftigung heraus seien demnach auf dem Niveau des Vorjahres und die Anzahl der Menschen, die eine Arbeit aufnehmen, liege sogar leicht über dem Wert aus dem Juli 2019.

Im Landkreis Rostock sind den offiziellen Angaben zufolge 6298 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 977 mehr als im Vorjahr – ein Anstieg um 18,4 Prozent.

Noch offene Ausbildungsstellen

Der Stellenrückgang ist in nahezu allen Branchen erkennbar. Während das verarbeitende Gewerbe mit 370 neuen Stellen im Juli etwa auf dem Niveau der Vorjahre liegt, ist die Logistik mit einem Stelleneinbruch von 41 Prozent mit am stärksten von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Nur in der Baubranche wurden 349 offene Stellen mehr (plus 28 Prozent) als im Vergleichsmonat Juli 2019 gemeldet. Seit März haben 4851 Unternehmen in der Rostocker Region für 50 113 Arbeitnehmer Kurzarbeit angezeigt, heißt es weiter.

„Uns liegen noch 1145 Ausbildungsstellen in nahezu allen Branchen vor,“ so die Agenturchefin. „Sogar nach den üblichen Ausbildungsterminen am 1. August oder 1. September können Jugendliche noch einsteigen. Werden Sie jetzt aktiv“, macht Anke Diettrich Mut. Die Berufsberatung in Rostock ist unter 0800 / 455 55 00 oder per E-Mail unter Rostock.Berufsberatung@arbeitsagentur.de zu erreichen.

