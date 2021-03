Im Landkreis Rostock haben am Freitag die Impfungen in der Prioritätengruppe 2 begonnen. Für Lehrer und Erzieher wurden extra Termine im Impfzentrum bereitgestellt. Die Nachfrage sei groß, so Gesundheitsdezernent Stephan Meyer. Er kündigte an, dass auch bald in Hausarztpraxen geimpft werden soll.