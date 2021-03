Landkreis Rostock schafft Schnelltest-Zentren in Satow und Bad Doberan

Bad Doberan/Satow

Im Landkreis Rostock stehen von Montag an Schnelltest-Angebote an mindestens 18 Orten zur Verfügung. Dafür ergänzt die Kreisverwaltung nach Angaben von Sprecher Michael Fengler das Schnelltest-Netz von zehn Apotheken und einer Klinik um sieben eigene Schnelltest-Angebote.

Neben drei Zentren in Güstrow sowie der Sporthalle am Verbindungsweg in Bad Doberan wird es auch in Satow die Möglichkeit für Schnelltests geben. „In unserer Gemeinde werden diese Tests ab 29. März in den Räumlichkeiten der alten Feuerwehr an der Kröpeliner Straße 1 angeboten“, sagt Satows Bürgermeister Matthias Drese (SPD). „Geöffnet ist das Testzentrum montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr – auch an den Feiertagen zu Ostern.“

Federführend sei hier der DRK-Kreisverband Bad Doberan, so Drese: „Vor Ort sind zwei qualifizierte, ausgebildete Testhelfer.“ Dabei werde lediglich ein PoC-Antigentest, der sogenannte Schnelltest im Testzentrum durchgeführt, der nach etwa 15 Minuten ein Ergebnis liefere, stellt Drese klar: „Sollte es dabei ein positives Ergebnis geben, erfolgt eine Bestätigungsuntersuchung mittels PCR-Test nicht im Testzentrum, sondern beim Hausarzt.“

Für die Schnelltests erfolge im Vorfeld keine Terminvergabe, macht Drese deutlich: „Die Menschen können einfach vorbeikommen – sollte es größeren Andrang geben, muss man Wartezeiten einplanen.“

Weiteres Zentrum in Kühlungsborn geplant

Darüber hinaus seien zwei weitere kommunale Schnelltest-Angebote in Laage und Kühlungsborn noch im Aufbau, sagt Michael Fengler: „In Kühlungsborn wird es gemeinsam mit dem DRK Bad Doberan an der Umgehungsstraße einen ‚Drive-in’ geben.“ Für die ergänzenden Schnelltest-Angebote habe die Kreisverwaltung Verträge mit dem DRK Bad Doberan, DRK Güstrow, der Volkssolidarität, dem ASB Bad Doberan sowie der Ambulanz Millich GmbH geschlossen: „Wir stellen insgesamt 26 000 Tests zur Verfügung und übernehmen Kostenrisiken.“

Die Testmöglichkeiten in den Apotheken sollten vor Ort erfragt werden, macht Fengler deutlich: „Hier unterscheiden sich der Angebotsumfang und -beginn – teilweise werden auch Termine vergeben.“ In Bad Doberan bieten die Vital Aktiv GmbH sowie die Allee-Apotheke Schnelltests an, in Neubukow die Linden-Apotheke.

