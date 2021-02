Bad Doberan

Landrat Sebastian Constien (SPD) und das Amt für Kreisentwicklung rufen die 112 Städte und Gemeinden im Landkreis Rostock zur Teilnahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf. „Jetzt haben die einzelnen Orte die Chance zu zeigen, wie hoch die Lebensqualität ist, wie ,ländliches Miteinander’ funktionieren kann und was das besondere Etwas gerade in ihrem Dorf ist“, erklärt Schirmherr Constien.

Sebastian Constien (SPD), Landrat Landkreis Rostock Quelle: Ove Arscholl

Am Wettbewerb können sich Dörfer und Gemeinden mit bis zu 3000 Einwohnern beteiligen. „Es geht nicht um perfekte Optik, sondern um die Entwicklung der Orte in vielerlei Hinsicht“, macht Constien deutlich. „Eigeninitiative, das soziale und kulturelle Engagement, Ideen, Taten und vor allem das Miteinander im Dorf oder in der Gemeinde sind entscheidend.“

Die entsprechenden Formulare stehen auf der Internetseite des Landkreises bereit. Bewerbungsschluss ist der 30. Mai.

Internet: www.landkreis-rostock.de/kreiswettbewerb

Von Lennart Plottke