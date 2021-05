Landkreis Rostock veranlasst Quarantäne in drei Schulen

Güstrow

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat am 30. April Quarantäne an zwei Grundschulen und einer Regionalen Schule veranlasst.

Den Angaben der leitenden Kreismedizinaldirektorin Dr. Kristin von der Oelsnitz zufolge sind davon am Schulzentrum Kühlungsborn als „ermittelte Kontaktpersonen“ in einem Covid-19-Fall alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 RA betroffen, die vom 26. bis zum 27. April im besagten Schulzentrum in der Neuen Reihe anwesend waren.

Auch in zwei Grundschulen gab es Kontakte zu Erkrankten

In der Conventer Grundschule Rethwisch betrifft das alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 3a, 3b, 4a und 4b, die vom 26. bis zum 28. April in der Grundschule an der Schulstraße in Börgerende-Rethwisch anwesend waren.

An der Freien Grundschule Bützow sind die Jahrgangsstufen 3 und 4 sowie einige Beschäftigte der Schule wegen eines Covid-19-Falls in häusliche Isolation geschickt worden. Grund für diese jahrgangsübergreifende Quarantäne soll hier die Vermischung von Schülern beim Essen und in den Klassenräumen sein.

Von th