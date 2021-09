Bad Doberan

Die Kühlungsbornerin Franziska Kartawan arbeitet in Bad Doberan. Für diese Strecke nutzt sie den Bus der Linie 121. Diese Linie verkehrt zwischen Rerik, Kühlungsborn, Bad Doberan und Rostock. Morgens sei das kein Problem. „Ich nehme meist den Bus um 7.45 Uhr und bin dann 8.17 Uhr in Bad Doberan, direkt vor meiner Arbeit steige ich aus. Besser geht es nicht“, erzählt die junge Frau. Dreißig Minuten Fahrtzeit zur Arbeit seien schließlich gut machbar.

Doch am Nachmittag braucht sie oft starke Nerven. Denn dann ist der Bus nicht nur voll, sondern vor allem oft zu spät. „Wenn er aus dem Berufsverkehr in Rostock kommt, ist er fast nie pünktlich“, sagte Kartawan. Durch die Wartezeit steigt ihre Fahrtzeit dann nicht selten auf 50 Minuten oder eine Stunde.

„Wenn der Bus aus dem Berufsverkehr in Rostock kommt, ist er fast nie pünktlich“, sagt Kühlungsbornerin Franziska Kartawan, die zur Arbeit nach Bad Doberan pendelt. Quelle: Lisa Walter

Anzeige in der App des VVW nicht immer zuverlässig

Sie überprüfe zwar immer in der App des Verkehrsverbundes Warnow (VVW), wann der Bus da sein wird. Doch diese ist leider nicht immer zuverlässig. So sollte der Bus neulich zwölf Minuten Verspätung haben, fuhr dann aber doch etwas früher und damit Kartawan direkt vor der Nase weg.

Zudem sei der Bus besonders im Sommer und in den Ferien überfüllt. Dann setze die Rebus nämlich kleinere Fahrzeuge ein, da die Schüler vermeintlich nicht mehr mitfahren. „Dann ist der Bus übervoll mit Touristen, denn diese wollen auch Bus fahren“, erzählt Kartawan. An einen Sitzplatz nach der Arbeit sei dann gar nicht mehr zu denken. Die alternative Linie 104 fährt zwar von hier ab und sei dadurch pünktlich. Doch diese werde von vielen Kindern genutzt. „Da ist der Lärmpegel nach Feierabend nicht zu ertragen.“

Verdoppelung der Fahrgastzahlen soll kommen

Nun könnte sich die Situation verschärfen, wenn nicht gute Ideen gefunden werden, um die bereits vorhandenen Probleme zu lösen. Denn die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr sollen gesteigert werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Verkehrsministerkonferenz des Bundes wurde beschlossen, die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln, um die Klimaziele zu erreichen. Dafür wurde eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel zwischen 2022 und 2030 um mindestens 1,5 Milliarden Euro gegenüber dem jeweiligen Vorjahr gefordert. Dies entspreche Bundesmitteln von 67,5 Milliarden Euro.

Die Erhöhung der Fahrgastzahlen soll auch im Landkreis Rostock und in der Hansestadt Rostock umgesetzt werden, wie der VVW informierte.

Höhere Taktung der Linien 119 und 121

Dazu befände sich Rebus im Planungsprozess, wie Geschäftsführer Thomas Nienkerk mitteilte. Umgesetzt wurde bereits eine Erhöhung der Taktung der Linien 119 und 121. Die Linie 119 fährt zwischen Bad Doberan, Elmenhorst, Lütten Klein und Warnemünde.

„Leider treten Verspätungen sehr unregelmäßig auf und sind somit schlecht kalkulierbar“, sagte Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk Quelle: Nicole Zeise

Grundlage für weitere Maßnahmen könne laut Nienkerk der Nahverkehrsplan sein. Grundlegend sei jedoch die Frage der Finanzierung zu klären. Parallel beteilige sich Rebus gemeinsam im VVW im Rahmen eines Bewerbungsverfahren für Projekte, die durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert werden könnten.

Finanzierung für kostenlose Angebote nötig

Vorbild für eine Steigerung der Fahrgastzahlen könnte der Citybus in Bad Doberan sein. Dieser ist seit dem 1. September 2020 kostenlos. Die Fahrgastzahlen haben sich laut Bürgermeister Jochen Arenz verdoppelt. Der Citybus, die Linie 124, bedient die Haltestellen in der Stadt sowie in Althof und bindet auch Hohenfelde mit an. Die Stadt ist mit Rebus im Gespräch, wie der Citybus in Bezug auf Haltepunkte und Taktung noch attraktiver werden könnte.

„Eine Möglichkeit ist es natürlich, über die Preispolitik Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen“, sagte Nienkern. Im Fall des Citybusses trage die Stadt Bad Doberan die Kosten. Welche Anreize genau geschaffen werden sollen, um mehr Menschen von dem ÖPNV zu überzeugen, sei noch nicht klar. Auch dies werde derzeit geplant.

Ersatzbusse schlecht planbar

Die Linie 121 habe laut dem Geschäftsführer von Rebus nur an zwei Tagen Verspätung gehabt. Dies „ist der aktuellen Baustellensituation in der Hansestadt geschuldet.“

Die Erfahrungen von Kartawan zeichnen ein anderes Bild. Umso so näher der Feierabendverkehr rückt, desto wahrscheinlicher sei eine Verspätung des Buses. Um 14.30 Uhr komme der Bus meist nur zehn bis fünfzehn Minuten zu spät. Ab dann werde es immer später. „Die kommen aus Rostock nicht raus. Für Rebus wäre es besser, wenn sie irgendwo in der Mitte einen anderen Bus stehen hätten, der dann von hier pünktlich losfährt“, schlägt sie vor.

Sollte es Möglichkeiten geben, in den Fahrbetrieb eingreifen zu können, beispielsweise, indem ein Ersatzbus eingesetzt wird, wenn sich der eigentliche Bus verspätet, dann werde Rebus dies machen. „Leider treten diese Ereignisse sehr unregelmäßig auf und sind somit schlecht kalkulierbar“, erklärte Nienkerk.

Von Lisa Walter