Größer als in der Region Rostock könnten die Gegensätze in der Pandemie aktuell nicht sein: Während in der Hansestadt ab Montag die Geschäfte und Museen wieder öffnen dürfen, läuft im Landkreis alles auf eine weitere Verschärfung der Regeln hinaus – und das offenbar, weil sich einige wenige nicht an die Regeln gehalten haben. Die Inzidenz liegt nur noch knapp unter der 100er-Marke, ab der keinerlei Öffnungen möglich sind.

Und die schlechte Nachricht: Die Zahl der Fälle im Landkreis könnte sogar noch weiter steigen – weil sich vor allem rund um Güstrow die britische Mutante auszubreiten scheint. Das Landratsamt reagiert mit verschärften Quarantäne-Bestimmungen für Kontaktpersonen und Massentests, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen.

Der Altkreis Güstrow bleibt „Hotspot“

Ein Blick auf die neuesten Karten aus Güstrow zeigt, wo es die Probleme gibt: Sieben Neuinfektionen binnen einer Woche meldet Satow, fünf sind es jeweils in Bad Doberan und Sanitz. Neubukow, Dummerstorf und Graal-Müritz haben nur einen Fall, Kröpelin, Kühlungsborn und auch das Amt Doberan-Land sind hingegen seit einer Woche coronafrei.

Im Süden des Landkreises – im Altkreis Güstrow – sieht die Lage ganz anders aus: Das Amt Güstrow-Land ist der neue Hotspot mit 39 Fällen, in Teterow sind es 35 und in der Kreisstadt 32. Auch im Amt Gnoien (15), im Amt Krakow am See (15) und in der Mecklenburgischen Schweiz (14) sieht es nicht allzu gut aus.

Warum es im Süden so hohe Zahlen gibt und im Norden nicht – der Landkreis kann das bisher nicht mit Gewissheit sagen: „Im Süden werden wir von Landkreisen mit relativ hoher Inzidenz eingerahmt. Im südlichen Teil sind auch mehrere soziale und medizinische Einrichtungen von Ausbrüchen betroffen“, sagt Landrat Sebastian Constien (SPD).

Und: Nach den ersten Ausbrüchen habe das Gesundheitsamt Massentests in den betroffenen Einrichtungen und im Umfeld angeordnet. „Das führt zu einer vermehrten Aufdeckung nicht nur von Erkrankten, sondern auch von asymptomatischen Fällen, so dass die Fallzahlen dadurch überproportional steigen.“

Wenig Disziplin in den Ferien?

Ein klares Cluster, einen zentralen Ausbruch – den gibt es nicht. Constien spricht von einem „diffusen Ausbruchsgeschehen“. „Wir gehen davon aus, dass dafür auch die beiden Ferienwochen Ursache sind. Es kam zu einer Erhöhung der Mobilität. In diesem Zusammenhang sind auch die vielen familiären Häufungen zu interpretieren.“ Im Klartext: Viele Menschen sind in den Ferien doch verreist – zu Freunden, zu Verwandten, haben Kontaktverbote und Abstandstregeln im Privaten missachtet. Das wird nun zum Problem.

Denn vor allem die Ausbreitung der britischen Mutante des Coronavirus beobachten die Gesundheitsbehörden im Landkreis mit Sorge: Die deutlich ansteckendere Virusvariante sei unter anderem in Kitas im Amt Gnoien, in drei Schulen und Bildungseinrichtungen in Güstrow, in einer Einrichtungen für behinderte Menschen in Güstrow, im Amt Krakow und Teterow nachgewiesen worden. Und besonders häufige habe sich die die B.1.1.7-Variante in Familien weiterverbreitet.

Auch das spricht für die These, dass sich die Menschen weniger an die Regeln gehalten haben. In Arbeitsstätten und auch Kindereinrichtungen werde der Erreger dann noch weiter gestreut: „Das Auftreten der neuen Varianten wirkt dabei brandbeschleunigend“, so Constien.

Maskenpflicht und gesperrte Spielplätze

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass auch die Mutante des Coronavirus durch „Urlauber“ in den Landkreis gebracht wurde: „Erreger werden immer durch Reisebewegungen in ein Gebiet eingetragen. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die gegenwärtig überwiegende britische Variante über Reisende auch von dort zu uns eingeschleppt wurde“, so der Landrat.

Einzig halbwegs positive Nachricht: Die steigenden Fallzahlen machen sich bisher nicht in den Krankenhäusern im Landkreis bemerkbar. „Die Anzahl der stationär behandlungsbedürftigen Covid-19-Patienten hat sich auf einem hohen Niveau relativ konstant eingepegelt“, sagt Constien.

Um den Ausbruch einzudämmen und die Inzidenz wieder zu senken, greifen Landkreis und besonders betroffene Kommunen nun durch: Mehrere Kommunen hätten bereits Spielplätze gesperrt und Maskenpflicht im öffentlichen Raum angeordnet. Etliche Kitas beispielsweisen wurden geschlossen. Allein in Bad Doberan mussten 96 Kinder in die häusliche Isolation. Der Landkreis hat die strengen Quarantäne-Regeln aus dem Dezember verlängert: Kontaktpersonen von Infizierten müssen sich unverzüglich für 14 Tage isolieren. Auch mobile Testteams sind im Einsatz.

Rostock blickt mit Sorge in den Landkreis

Mit Sorge blickt auch die Hansestadt auf das Geschehen im Landkreis: Rostock will Bürger aus dem Landkreis nicht von den Lockerungen ausschließen. „Ich würde mir eine differenzierte Betrachtung des Infektionsgeschehens wünschen – auch innerhalb unserer Landkreise“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Die Menschen in Kühlungsborn leiden nun darunter, dass es fast 100 Kilometer entfernt einige wenige gab, die sich nicht an die Regeln gehalten haben.“

