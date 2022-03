Rostock

Ha, das ist die Lösung! Kästchen für Kästchen füllt Anke Wüstinger mit Buchstaben. Zum Kreuzworträtsel gibt’s Kaffee und Nervennahrung: Die Rostockerin gönnt sich ein Stück Schogette. Auch ihr Mann Lutz vernascht eines, während er mit seinem Tablet im Internet die Nachrichten durchsurft. Schokolade und das Neuste aus aller Welt – so kann der Tag beginnen. „Seit drei Jahren kommen wir jeden Tag zum Frühstück her und fühlen uns sehr wohl hier“, schwärmt das Paar aus Lichtenhagen.

Das hört Sandra Loll gerne. Stammkunden wie die Wüstingers hat sie viele. Die einen kommen zum Essen zu ihr, andere zum Einkaufen, viele um Neuigkeiten aus der Nachbarschaft auszutauschen. Sandra Lolls ist Chefin des Landmarkts 615 in Rostock-Diedrichshagen und der ist Supermarkt, Bistro und Treffpunkt zugleich.

Anke und Lutz Wüstinger sind täglich im Landmarkt615 zu Gast, um hier in aller Ruhe zu frühstücken. Quelle: Martin Börner

„Hier steckt viel Liebe und Herz drin“, sagt die 49-Jährige. Im März 2016 hat Sandra Loll das Geschäft zusammen mit Carsten Loll in der einstigen Cap-Markt-Filiale eröffnet. Privat geht das Ex-Paar inzwischen getrennte Wege, beruflich unterstützen sie sich. Carsten Loll, der mit dem Carlo615 und dem Staalrockcafé zwei Restaurants am Stadthafen und zudem das Warnowhuus im Iga-Park betreibt, macht in seinen Kochkursen Werbung für Landmarkt-Produkte. Im Laden gibt Sandra Loll seit Oktober 2021 als alleinige Chefin den Ton an. „Vor sechs Jahren hat uns kaum einer zugetraut, dass das hier was wird. Aber wir sind immer noch da, und zwar gut da“, sagt sie stolz.

Das könnte am Konzept liegen. „Wir sind ein Genussmarkt.“ Im Geschäft gibt es neben dem klassischen Supermarktsortiment zahlreiche Erzeugnisse aus Mecklenburg-Vorpommern. Vom Hiddenseer Kutterfisch bis zum Steak vom Rostocker Fleischdealer Pistol Prime, vom Rügener Rapsöl bis zum Schlemminer Senf – viele Regale sind mit regionaler Feinkost gefüllt. Daneben gibt es allerhand, was Einheimische und Urlauber noch gebrauchen könnten: Spielzeug, Geschenkartikel, Deko und Souvenirs etwa. „Von der Zahnbürste bis zum Flipflop haben wir alles“, sagt Sandra Loll und lacht.

Am Backstand deckt sich ein Bauarbeiter mit Mettbrötchen ein. Die Postbotin kauft Kuchen. Und während Annika Wolfrum die Tüte füllt und über den Tresen reicht, kocht hinter ihr schon das Mittagessen. „Heute gibt’s Gulasch“, sagt die Verkäuferin. Jeden Tag stehen wechselnde Gerichte auf der Speisekarte – frisch zubereitete Hausmannskost. Im Topf landet auch Ware aus dem Laden: Produkte, die nicht mehr verkäuflich, aber viel zu gut für die Mülltonne sind, werden verarbeitet, erklärt Sandra Loll.

Damit nichts verschwendet wird, packt sie Überraschungstüten: Vier, fünf mal pro Woche füllt die Händlerin Beutel mit Obst und Gemüse und gibt sie über die App der Initiative „To good to go“ zu einem Drittel des regulären Preises an Käufer ab. „Wir wollen dazu beitragen, dass die Leute Lebensmittel wieder mehr wertschätzen.“

Der Landmarkt615 ist im Vergleich zu Discountern und Supermarkt-Ketten etwas teurer. Regionalität kostet und ein kleiner Laden zahlt höhere Einkaufspreise für Waren als Großfilialisten, erklärt Sandra Loll. Dafür bekomme die Kundschaft bei ihr Dinge, die sie bei der Konkurrenz nicht finde. Maritimen Modeschmuck, Treibholzfiguren und Häkelfiguren, angefertigt von Leuten aus der Gegend, zum Beispiel.

Neu im Sortiment sind Kreationen der Chefin: ein Frosch und ein Faultier aus Keramik. Die Rohlinge hat Sandra Loll bemalt – ein Hobby, das sie kürzlich für sich entdeckt hat und bald anderen näherbringen möchte. „Mein Ziel ist, irgendwann hier im Laden Kurse anzubieten.“ Auch sonst hat sie mit ihrem Landmarkt noch viel vor: Ende des Jahres möchte die Unternehmerin umbauen.

Doch das ist Zukunftsmusik, zunächst steht die Urlaubssaison an. Bis dahin hofft Sandra Loll Verstärkung für ihr Team zu finden. Das zählt aktuell fünf Festangestellte und zwei Aushilfen. „Wir brauchen noch Leute.“ Nach Zweien muss die Händlerin dagegen nicht wohl nicht lange suchen: Anke und Lutz Wüstinger werden als treue Landmarkt-Stammgäste auch morgen wieder im im Café sitzen und mit Frühstückskaffee und einem Stückchen Schokolade den neuen Tag beginnen.

Öffnungszeiten: Di.–Fr. 7.30–18 Uhr; Sa., So. 7.30–17 Uhr

Von Antje Bernstein