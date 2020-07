Kühlungsborn

Der Wahlkampf kann beginnen: Die vier Kandidaten für die Landratswahl des Landkreises Rostock am 6. September dürfen offiziell seit Montag – drei Monate vorher – mit Plakaten für sich werben. Allerdings nur mit Rücksicht auf Touristen. Das hat unter anderem die Stadt Kühlungsborn verfügt. In bestimmten Straßen ist Wahlsichtwerbung untersagt.

„Dass die politischen Parteien vor den jeweiligen Wahlterminen mit Wahlplakaten für sich werben, ist aus demokratischen und verfassungsrechtlichen Gründen grundsätzlich hinzunehmen“, heißt es in der Verfügung. Das solle aber mit Blick auf die städtebaulichen, denkmalpflegerischen und touristischen Belange eingeschränkt werden. „Insbesondere sollen die vor allem touristisch genutzten Bereiche der Stadt Ostseebad Kühlungsborn geschützt werden.“

Anzeige

Beschränkung ist erlaubt

Eine solche Beschränkung ist gesetzlich zulässig und war auch schon bei vergangenen Wahlen – nicht nur in Kühlungsborn – üblich. Paragraf 21a des Landes- und Kommunalwahlgesetzes besagt, dass den Kandidaten das Aufstellen von „ Wahlsichtwerbung“ auf öffentlichen Straßen untersagt werden kann. „Die Behörde ist berechtigt, dafür zu sorgen, dass eine wochenlange Verunstaltung des Ortsbildes durch wildes Plakatieren verhindert wird“, heißt es in der Verfügung von Kühlungsborn. „Weitere Schranken können sich aus der Notwendigkeit ergeben, einen besonders schützenswerten touristisch genutzten Bereich von einer Sichtwerbung für Wahlzwecke gänzlich freizuhalten.“

Weitere OZ+ Artikel

In den anderen Bereichen sei Wahlsichtwerbung weiterhin zulässig, verfügt die Stadt weiter. „Allerdings muss das Interesse der Parteien an flächendeckender Wahlwerbung hinter dem öffentlichen Interesse an einer in wenigen Kernbereichen möglichst störungsfreien Präsentation der Stadt für Besucher und Touristen zurücktreten.“

Verbot in Kernbereichen

Zur Wahl des Landrates treten Stephan Meyer (Vorschlag der CDU), Michael Noetzel (Vorschlag Die Linke), der derzeitige Amtsinhaber Sebastian Constien (Vorschlag der SPD) und Jürgen Dettmann (Vorschlag Freie Wähler) an.

Verboten ist Wahlwerbung in Kühlungsborn in der Rudolf-Breitscheid-Straße, der Hafenstraße, der Ostseeallee, dem Bürgerweg. Auch im Hermann-Löns-Weg vom Wald bis zur Hafenstraße und in der Strandstraße von Ostseeallee bis Doberaner Straße dürfen die Kandidaten keine Plakate anbringen. Am Fischersteig sowie in Dünenstraße, Lindenstraße, Hermannstraße, Poststraße von Hermannstraße bis Hermann-Häcker-Straße und an der Strandpromenade ist das nicht gestattet.

Von Cora Meyer