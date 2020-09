Güstrow/Bad Doberan

Um 19.30 Uhr kann eigentlich schon nichts mehr schief gehen: Der Amtsinhaber liegt bei den Landratswahlen im Landkreis Rostock deutlich vor seinen Herausforderern. Und dennoch ist Sebastian Constien ( SPD) immer noch angespannt.

Auf seinem Handy trudeln die Ergebnisse aus den Städten und Gemeinden zwischen Krakau am See und Rerik ein. Erst langsam realisiert er, dass er es geschafft hat – im ersten Wahlgang. Constien bleibt für weitere sieben Jahre Landrat.

In den Momenten des Sieges denkt er schon an die Aufgaben, die vor ihm und der Kreisverwaltung liegen: „Die Digitalisierung, der Nahverkehr und unsere Kinder – das werden die großen Themen in den nächsten sieben Jahren sein“, sagt der Wahl-Gewinner.

Eindeutiger Sieger

Wie diese Wahl – die erste in Corona-Zeiten in MV – ausgehen würden, darüber war im Vorfeld viel spekuliert worden. Prognosen gab es keine. Am Ende ist es dann doch eindeutig: Constien holt 31 256 Stimmen – 54,6 Prozent. Sein Stellvertreter in der Kreisverwaltung, Stephan Meyer, kommt auf 24,5 Prozent (14 013 Stimmen). Meyer war von CDU und Grünen unterstützt worden.

Die beiden weiteren Bewerber um das Amt des Verwaltungschefs landen weit abgeschlagen hinter den großen Namen: Jürgen Dettmann (Freie Wähler) holt 5214 Stimmen (9,1 Prozent), Michael Noetzel (Linke) kaum mehr (6722 Stimmen, 11,8 Prozent).

Der „andere“ Wahlkampf

Sieger Constien mag das Ergebnis am Abend noch nicht so recht einordnen: Den Tag hatte er mit der Familie verbracht, die Oma hat Geburtstag gefeiert. Lag es am Amtsinhaber-Bonus? Daran, dass er bekannt ist – und die anderen Kandidaten nicht? „Ich weiß es nicht“, sagt der alte und neue Landrat. „Aber dieser Wahlkampf war anders: Es gab kaum Kandidaten-Gespräche mit Publikum, der Kontakt zu den Wählern war wegen der Pandemie sehr eingeschränkt“, so Constien.

Und weiter: „In sieben Jahren läuft das anders. Dann will ich wieder mehr ins Gespräch mit dem Wähler kommen“, sagt der 40-Jährige und blickt schon mal in die Zukunft. Auf höhere Aufgaben – in Schwerin etwa – hat er noch immer keine Lust. Auch nicht nach diesem Erfolg.

„Jetzt geht es um die Kinder“

Der Landkreis Rostock steht gut dar, sagt Constien. Auch in der Coronakrise. Handwerker und der Mittelstand hätten die Pandemie gut überstanden, Hotellerie und Gastronomie sich schnell erholt. Große Industriebetriebe wie in Rostock, die vor einer ungewissen Zukunft stehen, gibt es in der Region nicht. Ein Vorteil in diesen Zeiten. „Wir wollen den wirtschaftlichen Aufschwung so schnell wie möglich fortsetzen“, sagt der Landrat.

Vor allem der Norden des Kreises sei eine Wachstumsregion – was Jobs, Einwohner und vor allem auch Kinder angeht. „Das wird ein Hauptaugenmerk der kommenden sieben Jahre sein. Der Landkreis muss in die Jüngsten, in den Nachwuchs investieren. In Schulen, Kitas, Jugendclubs“, kündigt er an. Auch in Sachen Digitalisierung und Nahverkehr müsse sich endlich was tun. „Wir brauchen gute Lebensverhältnisse für alle Bürger im Kreis.“

Grüne und CDU auf Kuschelkurs

Doch nach dem Sieg ist für Constien erstmal ausspannen angesagt. Er hatte schon vor dem Wahltag zwei Wochen Urlaub eingereicht. Das führt zu einem Kuriosum: Sein unterlegener Herausforderer Stephan Meyer (42) übernimmt nun erstmal die Amtsgeschäfte.

Während Constien den Wahlabend in seinem Büro verbrachte, traf sich Meyer mit Anhängern von CDU und Grünen in der „Klosterschenke“ in Rühn. Trotz des Ergebnisses gab es Blumen – und Applaus. „Der Ausgang ist enttäuschend – aber die Zusammenarbeit von Grünen und CDU war wirklich toll. Wir sehen das als einen Anfang“, so Grünen-Kreischef Martin Behrens.

Und auch Torsten Renz, Fraktionschef der CDU im Schweriner Landtag, lobt das Experiment: „Wir passen zusammen. Auch wenn die Kooperation schwierig zu vermitteln war bei unserer Landwirte-Wählerschaft. Aber wir gehen diesen Weg weiter.“

Grünen-Chef Martin Behrens (v. l.), CDU-Kandidat Stephan Meyer und der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stein enttäuscht nach dem Wahlergebnis. Quelle: Andreas Meyer

Meyer gibt den fairen Verlierer

Stephan Meyer nimmt die Niederlage indes auf seine Kappe: „Das waren meine Themen, mein Wahlkampf.“ Und von dem sei er nach wie vor überzeugt: „Ich werde mich auch weiterhin als Dezernent für die Wirtschaft im Landkreis, für eine moderne Region einsetzen.“ Vor der Zusammenarbeit mit Constien hat er keine Sorgen: „Er hat die Chance, sieben Jahre lang den Landkreis inhaltlich voranzubringen. Ich werde ihn dabei unterstützen.“

Ja, enttäuscht sei er. Aber: „Ich habe jetzt wieder Zeit für meine Familie. Das ist das Wichtigste.“ Und: „Einen Wahlkampf bestreite ich so schnell nicht wieder.“

Noetzel : Abfuhr für CDU und Grüne

„Mehr wäre schön gewesen“, gibt Linke-Kandidat Michael Noetzel (45) zu. Doch er habe dem wieder gewählten Landrat schon gratuliert und erwarte nun, dass er die im Wahlkampf aufgeworfenen Themen auch umsetzt. „Vor allem innerhalb der Verwaltung muss die Arbeit effizienter und besser werden, das ist total wichtig.“

Sei eigenes Ergebnis, 11,8 Prozent der Stimmen, betrachtet der Jurist aus Rostock als voraussehbar. „Das ist das Potenzial, was die Partei abrufen konnte.“ Es gab ja aufgrund von Corona kaum Wahlkampf, kaum Veranstaltungen, in denen die Linke ihren Kandidaten hätte bekannt machen können. „Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Wahl ist die klare Abfuhr für CDU und Grüne“, sagt Noetzel.

Dettmann wollte zehn Prozent

„Unsere Marke lag bei etwa zehn Prozent, das hatten wir uns vorgenommen“, sagt Jürgen Dettmann (Freie Wähler), der am Ende 9,1 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen konnte. „Zweistellig wäre natürlich noch die Kirsche auf der Sahne gewesen.“ Aber im Vergleich mit den Linken hätten die Freien Wähler „ein tolles Ergebnis“ eingefahren. „Wir haben unsere Themen gesetzt und das, im Gegensatz zu den anderen drei Bewerbern mit einem sehr kleinen Budget“, erklärt der Teterower.

Seine Themen wie Radwegenetz, Verbesserungen im Öffentlichen Nahverkehr, Erneuerbare Energien und mehr Bürgerbeteiligung seien auch von den Mitbewerbern aufgegriffen worden. „Bleibt jetzt zu hoffen, dass Sebastian Constien sich in den kommenden sieben Jahren auch daran erinnert“, so Dettmann.

Von Doris Deutsch und Andreas Meyer