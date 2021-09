Parkentin

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl stellen sich die Kandidaten im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) den Fragen der Bürger. In Parkentin lädt Bürgermeister Tobias Priem um 19 Uhr zum Wahlforum in der Sporthalle am Wiesengrund ein.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer dabei sein möchte, muss einen Nachweis vorzeigen, dass er geimpft oder genesen ist oder einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest dabei haben, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. In der Sporthalle gilt die Maskenpflicht.

Das Wahlforum wird live im Internet auf der Videoplattform Youtube unter dem Stichwort #Wahlforum21 der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin übertragen.

Auf dem Podium sitzen die Kandidaten Stefanie Drese (SPD), Katy Hoffmeister (CDU), Michael Noetzel (Linke), Christine Wunschik (Grüne), Steffen Reinicke (AfD), Harry Klink (Freie Wähler), Marco Wolter (die Basis) und Thomas Junginger (Einzelbewerber). Norman Klimt (FDP) wird durch Sandy van Baal, Kandidatin im Wahlkreis 15, vertreten.

Von Anja Levien