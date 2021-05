Bad Doberan

Die Grünen im Landkreis Rostock haben jetzt ihre Direktkandidatinnen und -kandidaten für die Landtagswahl am 26. September aufgestellt. Im Wahlkreis 11 kandidiert die Unternehmerin Christine Wunschik. „Besonders liegen mir die Familien am Herzen“, erklärt die Vorsitzende der Kreistagsfraktion. „Die Themen Bildung, Kita und Schule verdienen endlich mehr Aufmerksamkeit und gute Konzepte, die Kinder- und Jugendhilfe muss reformiert und die Bürokratie abgebaut werden.“

Tritt für die Grünen im Wahlkreis 11 an: Christine Wunschik, Vorsitzende der Kreistagsfraktion Quelle: privat

Im Wahlkreis 12 tritt der Theologe und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus-Michael Bull an. Ihm liege eine Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs besonders am Herzen, so Bull: „Das finanzielle Gleichgewicht zwischen Land und Kommunen ist nicht gegeben – ich will mich dafür einsetzen, dass unser Bundesland auf allen Ebenen finanziell handlungsfähig wird.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Wahlkreis 15 kandidiert die Pferdefachwirtin und Vorsitzende der Grünen Jugend MV, Jana Klinkenberg: „Zentral ist für mich, dass wir als Gesellschaft wieder verstärkt in den Austausch treten – nichts steht dafür symbolhafter als das Gefüge Dorf.“ Im Wahlkreis 16 tritt die Physikerin Dr. Roswitha Engelke an. Sie will breites wissenschaftliches Problemverständnis und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Ländern in den Landtag einbringen.

Von Lennart Plottke