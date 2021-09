Landtagswahl MV 2021: Wahlkreis 11 – alle Infos und Kandidaten

Neun Kandidaten wollen mit der Erststimme zur Landtagswahl am 26. September im Wahlkreis 11 (Region Kühlungsborn, Bad Doberan, Neubukow, Satow, Kröpelin) in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einziehen. Was ist ihre Motivation? Wie stehen Sie zu Themen wie Tourismus und Arbeitskräftemangel?