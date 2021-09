Der Wahlsonntag steht an – Wähler in MV sind am 26. September aufgerufen, ihre Stimmen für die Bundestags- und Landtagswahl abzugeben. Im Landkreis Rostock gibt es für die Landtagswahl vier Wahlkreise: 11, 12, 15 und 16. Welche Personen dort gewählt werden können und weitere Infos zur Landtagswahl im Kreis Rostock: