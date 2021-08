Bad Doberan

Katy Hoffmeister ist Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Stadtpräsidenten in Bad Doberan und Mitglied des Kreistages im Landkreis Rostock. Ihr Ziel: Nach der Landtagswahl die starke Stimme der Region in Schwerin zu sein. Die 48 Jahre alte Volljuristin ist verheiratet, Mitglied in mehreren Vereinen und liebt ihren Garten, lange Strandspaziergänge am frühen Morgen und das Entdecken von Neuem in anderen Ländern.

Als eine von neun Direktkandidaten im Wahlkreis 11 zur Landtagswahl möchte sie am 26. September in den Landtag einziehen. Allen neun Kandidaten hat die OSTSEE-ZEITUNG vier Fragen gestellt. Hier sind ihre Antworten:

Was wollen Sie für den Wahlkreis 11 im Landtag bewirken?

Mein Leitspruch: Seite an Seite mit den Menschen in unserer Region. Darauf aufbauend will ich die starke Stimme für uns in Schwerin sein. Die Interessen des Wahlkreises müssen noch stärker in den Fokus der Landespolitik gerückt werden. Wir brauchen auch das Interesse für diese Mecklenburger Region, die floriert. Darum dürfen Entwicklungen, Mittelvergaben und Projektförderungen natürlich nicht hier vorbeigehen. Dafür will ich als Abgeordnete stehen.

Neun Direktkandidaten Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) treten neun Kandidaten an. Diese sind: Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin aus Satow, Steffen Reinicke (AfD), Förster aus Papendorf, Katy Hoffmeister (CDU), Justizministerin aus Bad Doberan, Michael Noetzel (Linke), Jurist aus Rostock, Christine Wunschik (Grüne), Journalistin aus Kröpelin, Norman Klimt (FDP), Unternehmer im Einzelhandel aus Admannshagen-Bargeshagen, Harry Klink (Freie Wähler), Diplomlehrer aus Bad Doberan, Marco Wolter (die Basis), Landmaschinenmechaniker aus Neubukow sowie Fernfahrer Thomas Junginger aus Neubukow als Einzelbewerber.

Wie wollen Sie das konkret umsetzen?

Gute Politik funktioniert durch Kommunikation. Das gilt im Kommunalen wie im Landtag. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer ein offenes Ohr habe und lösungsorientiert arbeite. Daran wird sich nichts ändern. Als Ministerin, Stadtpräsidentin und Kreistagsabgeordnete bin ich in allen Ebenen unseres Landes vernetzt. Das ist ein gutes Gerüst für eine erfolgreiche Politik für die Menschen hier in meinem Wahlkreis.

Warum kandidieren Sie für den Landtag?

In meinem Wahlkreis geboren und dort fest „verankert“ will ich für die Menschen zukunftszugewandt Politik im Landtag gestalten. Unmittelbar bei den Menschen und nah an den Sachthemen zu sein, das sehe ich als meine persönliche Verpflichtung und Verantwortung.

Politik heißt, etwas zu bewegen. So wie ich es auch als Justizministerin bislang getan habe. Ich habe Freude daran, für die Menschen hier im Land zu arbeiten, ihnen zu helfen, und mit ihnen gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Für Menschen da zu sein, ist für mein christdemokratisches Verständnis kein Beruf, sondern eine Berufung.

Was weiß kaum jemand über Sie?

Fragen Sie mich gern aus. Aber eines vielleicht: Ich komme oftmals ohne Schlaf aus und bin dennoch „ausgeschlafen“.

Von Anja Levien