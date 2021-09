Bad Doberan

Um 19.27 Uhr trifft das erste Ergebnis für die Landtagswahl im Wahlkreis 11 im Wahlkreisbüro bei Stefanie Drese (SPD) ein. Der Wahlbezirk in Heiligendamm ist ausgezählt: 37,9 Prozent der 132 abgegebenen gültigen Stimmen fallen auf die SPD-Frau. 22,7 Prozent wählen Steffen Reinicke (AfD), 19,7 Prozent Katy Hoffmeister (CDU). An dieser Reihenfolge wird sich den Abend über nichts ändern. Stefanie Drese wird den Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Neubukow, Satow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) mit deutlichem Vorsprung gewinnen.

Den Wahlabend verbringt sie in ihrem Wahlkreisbüro mit Familie und Freunden in Bad Doberan. Den Tag habe sie ganz ruhig verbracht, war baden in der Ostsee, am Strand spazieren. Die Stimmung im Büro ist am frühen Abend gut. Die SPD führt laut ersten Prognosen in Mecklenburg-Vorpommern. „Das ist bombastisch gut, ein tolles Wahlergebnis“, sagt sie.

Auch für sie selbst als Kandidaten im Wahlkreis 11 läuft es gut. Nach dem Auszählen der ersten Wahlbezirke liegt sie klar vorne. Nach 17 von 56 führt Stefanie Drese mit 39,9 Prozent, nach 46 sind es 38,2 Prozent, am nach 55 38,6 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Wahl 2017 holte sie 29,3 Prozent der Stimmen. Die andere acht Kandidaten liegen weit hinter ihr.

Drese hält an Bürgersprechstunden fest

„Es ist ein tolles Gefühl und auch eine Bestätigung der Arbeit, die dahintersteckt“, sagt Stefanie Drese. Zum dritten Mal in Folge holt sie den Wahlkreis für sich. Die letzte Legislatur sei eine besondere gewesen, weil sie nicht nur Landtagsabgeordnete, sondern auch Sozialministerin war. Die Wiederwahl bedeute auch, dass sie beides gut machen könne, ohne den Wahlkreis zu vernachlässigen. Ob sie Sozialministerin bleibe, werde sich nach den Koalitionsgesprächen zeigen. „Ich brenne für die sozialen Themen“, sagt sie.

Als gewählte Kandidaten im Wahlkreis 11 wolle sie die Bürgersprechstunden beibehalten. Die nächste sei bereits in 14 Tagen. Sie wolle von den Bürgern wissen, was in der Region los ist und was sie nach Schwerin tragen könne. So habe sie während der Corona-Pandemie feststellen können, wo die Vereine Unterstützung benötigen, oder habe bei den Fördermitteln für das neue Gesundheitszentrum in Neubukow geholfen.

AfD: „Noch keine Mehrheit für einen Neuanfang“

AfD und CDU liegen an zweiter und dritter Stelle dicht beieinander, nach 55 Wahlbezirken ist die AfD knapp vorn. Das sei kein wirklicher Erfolg, wenn die SPD so hoch gewinne, sagt Steffen Reinicke (AfD). „Leider gibt es noch keine Mehrheit für einen Neuanfang.“

Die Enttäuschung über das Landesergebnis der CDU und auch ihr eigenes im Wahlkreis ist Katy Hoffmeister (CDU) anzuhören. „Ich gratuliere Stefanie Drese, aber ich persönlich bin sehr enttäuscht“, sagt Hoffmeister, die den Abend in Schwerin verbringt. Über die Landesliste zieht die Justizministerin als Landtagsabgeordnete in den Landtag ein. Dennoch: „Das Ergebnis kann ich nicht beschönigen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Abend wird deutlich, dass Harry Klink (Freie Wähler) nicht sehr viele Erststimmen erhalten wird. „Ich sehe das gelassen“, sagt der Bad Doberaner. Selbst in der Münsterstadt, wo er im Stadtparlament sitzt, bleibt er hinter Norman Klimt (FDP) und Michael Noetzel (Linke) zurück, die beide zum ersten Mal antreten. Macht ihn das betroffen? „Nein, überhaupt nicht.“

Marco Wolter: „Die politische Arbeit geht weiter“

„Ich bin positiv überrascht. Das ist erstaunlich“, sagt Marco Wolter (die Basis) als 40 von 56 Wahlbezirke ausgezählt sind, und er bei drei Prozent der Erststimmen liegt. Für ihn gehe die politische Arbeit weiter. „Wir haben viel zu tun. Ich bin nur ein Teil einer Bewegung.“

Dass er die wenigsten Stimmen erhalten hat, darüber ist Thomas Junginger nicht enttäuscht. „Ich habe mitgemacht. Ich habe versucht, etwas zu ändern, anstatt nur zu meckern“, sagt der parteilose Kandidaten aus Neubukow. Er habe Flyer verteilt, war bei der Podiumsdiskussion in Parkentin mit den anderen Landtagskandidaten dabei. „Was kann ich noch mehr machen?“

Von Anja Levien