Bad Doberan

Thomas Junginger möchte Kommunen und Bürger entlasten. Dafür möchte der 52 Jahre alte Neubukower im Landtag Mecklenburg-Vorpommern mitarbeiten. Die Politik zählt neben der Musik und Tieren zum Hobby des Kraftfahrers.

Als einer von neun Direktkandidaten im Wahlkreis 11 zur Landtagswahl möchte der parteilose Einzelbewerber am 26. September in den Landtag einziehen. Allen neun Kandidaten hat die OSTSEE-ZEITUNG vier Fragen gestellt. Hier sind seine Antworten:

Was wollen Sie für den Wahlkreis 11 im Landtag bewirken?

Wichtige Themen, deren rasche Umsetzung mir am Herzen liegen, sind unter anderem die Beschleunigung des Einsatzes mobiler Luftfilter für Schulen, der schnellere Ausbau des Internets, der Ausbau des Nahverkehrs, vor allem in den ländlichen Gebieten des Wahlkreises, zum Beispiel durch kleinere Busse, da die Fahrgastmenge hier nicht so groß ist. Des Weiteren kann die Koordinierung der Straßenbaustellen verbessert werden. Mein Ziel ist es auch, Kommunen und Bürger zu entlasten. Dies ist beispielsweise durch das Abschaffen von externen Gutachten für jede Kleinigkeit möglich. Weitere Schwerpunkte sind keine Erhöhung der Müllgebühren und der Kosten auf den Wertstoffhöfen sowie die Förderung der Jugendarbeit und der Abbau der Bürokratie.

Neun Direktkandidaten Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) treten neun Kandidaten an. Diese sind: Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin aus Satow, Steffen Reinicke (AfD), Förster aus Papendorf, Katy Hoffmeister (CDU), Justizministerin aus Bad Doberan, Michael Noetzel (Linke), Jurist aus Rostock, Christine Wunschik (Grüne), Journalistin aus Kröpelin, Norman Klimt (FDP), Unternehmer im Einzelhandel aus Admannshagen-Bargeshagen, Harry Klink (Freie Wähler), Diplomlehrer aus Bad Doberan, Marco Wolter (die Basis), Landmaschinenmechaniker aus Neubukow sowie Fernfahrer Thomas Junginger aus Neubukow als Einzelbewerber.

Wie wollen Sie das konkret umsetzen?

Ich möchte Vorschläge ins Parlament einbringen und dort mit allen Fraktionen beraten und zusammenarbeiten. Es ist mir wichtig, über die Ergebnisse transparent, zum Beispiel über die Ostsee-Zeitung oder die sozialen Medien, die Menschen im Wahlkreis 11 und darüber hinaus zu informieren und vor allem Vorschläge des Souveräns mit einzubringen.

Warum kandidieren Sie für den Landtag?

Mit meiner Kandidatur im Landtag strebe ich als freier, nicht parteigebundener Abgeordneter an, dass Leben der Bürger in unserem Wahlkreis zu erleichtern und mitzugestalten, da der Souverän an erster Stelle steht. Mir ist es wichtig, die Mitwirkungsrechte des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union Art. 23 zu nutzen, um zum Beispiel die Finanzabflüsse nach Brüssel zu minimieren. Genannt sei hier Art. 104 a Abs. 4 GG, denn seit Jahren wird fast alles durchgewunken, was Berlin und Brüssel vorgeben. Es gibt in unserem Land und Wahlkreis genügend Bereiche, wo das Geld dringend benötigt wird. Man sollte sicherlich nicht alles blockieren, aber wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, kann es auch nicht weitergehen. Das ist sicher nicht im Interesse des Souveräns.

Was weiß kaum jemand über Sie?

Dass ich mich für Ökonomie interessiere und viele Vorlesungen von Professoren anhöre, sowohl der Wiener als auch der Frankfurter Schule. In meiner Freizeit versuche ich, meine Ideen umzusetzen. Ich habe bis jetzt selber drei Gebrauchsmuster (kleines Patent) beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Des Weiteren bin ich tierlieb und Liebhaber der Musik.

Von Anja Levien