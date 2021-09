Güstrow

Steffen Reinicke ist 48 Jahre alt, Diplomforstwirt und Volkswirt, und lebt mit seiner Familie in Papendorf. Seine Hobbys sind Hühner, Bienen und der Wald.

Als einer von neun Direktkandidaten im Wahlkreis 11 zur Landtagswahl möchte er am 26. September in den Landtag einziehen. Allen neun Kandidaten hat die OSTSEE-ZEITUNG vier Fragen gestellt. Hier sind seine Antworten:

Was wollen Sie für den Wahlkreis 11 im Landtag bewirken? Wie wollen Sie das konkret umsetzen?

Ganz konkret will ich mich im Wahlkreis dafür einsetzen, dass der Molli bis nach Warnemünde fährt. Die Machbarkeitsstudie läuft derzeit und bei allen Schwierigkeiten wird voraussichtlich eine große Hürde die Finanzierung werden. Ich kann allerdings nicht einsehen, dass Deutschland in der ganzen Welt Gelder verteilt, sogar China erhält noch Entwicklungshilfe, aber Investitionen in Deutschland zurückgestellt werden. Was vor über 100 Jahren möglich war, muss heute erst recht realisierbar sein!

Warum kandidieren Sie für den Landtag?

Politiker scheinen nicht die entscheidungsfreudigsten Menschen zu sein und den meisten fehlt der Mut. Fehlentwicklungen werden nicht erkannt und die Verantwortung wird auf andere Instanzen verwiesen, statt sie selbst zu übernehmen. Ein Beispiel dafür ist die Coronapolitik. Man stützte sich auf Inzidenzwerte und Intensivbettenbelegungen, wobei weder die Anzahl der Testungen erfasst noch der durch Subventionen künstlich erzeugte Abbau der Betten erkannt wurde. Keine dieser Kennzahlen war also jemals aussagekräftig und dennoch stand das komplette gesellschaftliche Leben auch in MV still – eine Katastrophe für Eltern, Schülern und Gewerbetreibende.

Neun Direktkandidaten Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) treten neun Kandidaten an. Diese sind: Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin aus Satow, Steffen Reinicke (AfD), Förster aus Papendorf, Katy Hoffmeister (CDU), Justizministerin aus Bad Doberan, Michael Noetzel (Linke), Jurist aus Rostock, Christine Wunschik (Grüne), Journalistin aus Kröpelin, Norman Klimt (FDP), Unternehmer im Einzelhandel aus Admannshagen-Bargeshagen, Harry Klink (Freie Wähler), Diplomlehrer aus Bad Doberan, Marco Wolter (die Basis), Landmaschinenmechaniker aus Neubukow sowie Fernfahrer Thomas Junginger aus Neubukow als Einzelbewerber.

Die Bilanz ist fatal und die Politik hat versagt. Bei derartigen Fehlentscheidungen wäre jedes Unternehmen längst pleite. Und es geht offenbar so weiter. Derzeit sollen Kinder geimpft werden, mit einem Impfstoff, dessen Langzeitfolgen gar nicht erforscht sind. Ich frage mich, ob eine möglicherweise in ferner Zukunft ausgesprochene Entschuldigung eines Politikers den Betroffenen helfen wird. Es fehlen Landespolitiker, die bereit sind, Fehlentscheidungen von höherer Stelle zu korrigieren.

Sorge bereitet mir auch die aktuelle Lage in Afghanistan, die Erinnerungen an das Jahr 2015 weckt. Wieder rufen Politiker: „Wir haben Platz“. MV hat zwar mehr Platz als andere Bundesländer, aber daran müssen wir nichts mit Gewalt ändern. Es ist übrigens auch der Grund, warum hier so viele Menschen Urlaub machen wollen. Wer vor Krieg flieht, muss heimatnah Zuflucht finden. Es gibt keinen Krieg in Syrien mehr und eigentlich sollte man annehmen, dass syrische Ärzte, Architekten und Fachkräfte vor Ort dringend gebraucht werden und diese, statt in Deutschland eine Moschee bauen zu wollen, besser in ihren Heimatländern ein Krankenhaus oder eine Schule errichten sollten. Es mangelt ebenfalls an Politikern, die eine effiziente Rückführung ermöglichen. Diese und andere Probleme müssen schonungslos angesprochen werden.

Was weiß kaum jemand über Sie?

Ich habe schon mal als Holzfäller in Alaska gearbeitet und mir meine Schneehühner zum Frühstück selbst geschossen, aber auch den Wehrdienst spontan verweigert, weil in der Entscheidungsphase der erste bewaffnete Auslandseinsatz der Bundeswehr geplant wurde. Diese lehne ich zutiefst ab und fühle mich darin aktuell bestätigt. Stattdessen habe ich meinen Zivildienst beim Rettungsdienst geleistet.

Von Anja Levien