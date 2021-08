Bad Doberan/Satow

Bei der Landtagswahl im Jahr 2016 hatte Stefanie Drese (SPD) im Wahlkreis 11 die meisten Stimmen erhalten. Was die 44-Jährige in den vergangenen fünf Jahren erreicht hat und welche Themen ihr künftig wichtig sind, erklärt sie im OZ-Gespräch.

Seit jetzt zehn Jahren sind Sie Mitglied des Landtags MV. Was haben Sie in dieser Zeit in Schwerin für Ihren Wahlkreis bewirkt und was wollen Sie in den kommenden Jahren anpacken?

Stefanie Drese (44): Vieles hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. So sind zum Beispiel die Kitas komplett elternbeitragsfrei. Jetzt möchte ich die Qualität unserer Kindertagesförderung weiterentwickeln – mit mehr Fachkräften und weiteren passgenauen Maßnahmen. In den nächsten Jahren geht es zudem um eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und des Tourismus.

Wie kann das gelingen?

Wir müssen dabei zunächst gemeinsam die Auswirkungen der Corona-Krise meistern. Das funktioniert nur im Einklang mit verbesserten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Wir brauchen faire Löhne, auch um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und wir brauchen an der Küste bezahlbaren Wohnraum. Auch unseren Sportvereinen möchte ich helfen und das Ehrenamt weiter unterstützen. Als Abgeordnete und als Sozialministerin habe ich Familien ganz besonders im Blick.

Wie wollen Sie das konkret umsetzen?

Ich bin seit zehn Jahren direkt gewählte Abgeordnete und kenne die Menschen und den Landkreis sehr gut. Auch als Ministerin ist mir der direkte Kontakt mit Unternehmen, Vereinen, Schulen, Kitas und allen Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig. Meine Tür steht offen. Das wissen die Menschen hier. Mit meiner sehr guten Verankerung sowohl auf der Landesebene als auch vor Ort im Wahlkreis kommen die Probleme und Sorgen direkt nach Schwerin und ich kann innerhalb der Landesregierung und im Landtag Türen öffnen und ganz konkret helfen, Lösungen zu finden und Fördermittel zu akquirieren.

Gibt es da auch eine überparteiliche Unterstützung?

Die Kommunikation funktioniert innerhalb der SPD-CDU-Koalition wirklich gut. Wir haben einen guten Austausch auf persönlicher Ebene.

Vor fünf Jahren machten Sie deutlich, dass Mecklenburg-Vorpommern mit Blick auf den Radwegeausbau noch Nachholbedarf hat. Doch gerade in ihrer Heimat-Gemeinde Satow kommt der geplante Lückenschluss etwa zwischen Heiligenhagen und Satow einfach nicht voran. Woran hakt es da?

Nachdem sich einige Eigentümer gegen einen Teilverkauf ihrer Grundstücke an der Heiligenhäger Straße ausgesprochen hatten, soll der Radweg verlegt und auf einigen Metern hinter der Wohnbebauung entlang geführt werden. Fast alle Pächter der Flächen sind bereit, Land abzugeben – es geht da jetzt nur noch um ein Nadelöhr. Ich hoffe – vor allem auch für die Schüler, die mit dem Rad zur Schule fahren – dass es hier jetzt endlich vorwärts geht.

Warum kandidieren Sie jetzt erneut für den Landtag?

Weil ich das Leben und die Menschen im für mich schönsten Wahlkreis so mag. Es macht mir unheimlich Spaß, mich für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Auch, weil ich von den Menschen so viel zurückbekomme. Dieser enge Austausch, das Miterleben, wenn aus einer tollen Idee Realität wird, gibt mir ganz viel Kraft. Als Kümmerin vor Ort möchte ich wie bisher stete Ansprechpartnerin und Mittlerin sein. Politik muss transparent, bürgernah und erlebbar sein – dafür stehe ich auch zukünftig.

Sie bieten alle 14 Tage eine Bürgersprechstunde in Ihrem Wahlreisbüro in Bad Doberan an. Welche Themen beschäftigen die Menschen besonders?

Es geht um Bundespolitik, auch um Kommunalpolitik im Kreis oder den Gemeinden. Oft wollen die Leute aber auch ganz menschliche, persönliche Dinge loswerden – da geht es dann nur ums Zuhören. Ab und zu bin ich auch mal der Blitzableiter – in den allermeisten Fällen bleibt die Unterhaltung aber sachlich.

Bei durchschnittlich sieben, acht Terminen pro Tag – wie oft schaffen Sie es, tatsächlich abends noch nach Hanstorf zu fahren?

Ich lege großen Wert darauf, am Ende des Arbeitstages nach Hause zu kommen. Von Tür zu Tür dauert die Autofahrt ja auch nur eine dreiviertel Stunde. Meine Zwillinge sind dann zwar meist schon im Bett – aber zumindest bleibt uns der gemeinsame nächste Morgen, an dem ich dann erfahre, wie ihr Tag so war und was sie beschäftigt. Und auch wenn sie schon 16 Jahre alt sind – ich bereite ihnen immer noch ihre Brotbüchsen für die Schule vor. Nicht, weil sie das wollen, sondern weil ich das möchte. Ich brauche einfach diese Nestwärme.

Was weiß kaum jemand über Sie?

Mein Musikgeschmack ist manchmal unberechenbar. Von AC/DC bis Udo Lindenburg ist alles dabei. Seit einiger Zeit auch der Rapper Apache, den ich bei meinen Kindern gehört habe, sofort begeistert war und sogar Karten für ein Konzert von ihm ergattert habe. Wer ihn noch nicht kennt, sollte unbedingt mal reinhören.

Neun Direktkandidaten Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) treten neun Kandidaten an. Diese sind: Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin aus Satow, Steffen Reinicke (AfD), Förster aus Papendorf, Katy Hoffmeister (CDU), Justizministerin aus Bad Doberan, Michael Noetzel (Linke), Jurist aus Rostock, Christine Wunschik (Grüne), Journalistin aus Kröpelin, Norman Klimt (FDP), Unternehmer im Einzelhandel aus Admannshagen-Bargeshagen, Harry Klink (Freie Wähler), Diplomlehrer aus Bad Doberan, Marco Wolter (die Basis), Landmaschinenmechaniker aus Neubukow sowie Fernfahrer Thomas Junginger aus Neubukow als Einzelbewerber.

Von Lennart Plottke