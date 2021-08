Kröpelin

Christine Wunschik lebt mit ihrer Familie in Kröpelin. Die 37-Jährige engagiert sich bereits seit mehreren Jahr politisch, sitzt als Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen im Kreistag des Landkreises Rostock. Ihre Hobbys sind Kunst und Kultur sowie die Natur zu erleben.

Als eine von neun Direktkandidaten im Wahlkreis 11 zur Landtagswahl möchte sie am 26. September in den Landtag einziehen. Allen neun Kandidaten hat die OSTSEE-ZEITUNG vier Fragen gestellt. Hier sind ihre Antworten:

Was wollen Sie für den Wahlkreis 11 im Landtag bewirken?

Die Themen Bildung, Kita und Schule verdienen endlich mehr Aufmerksamkeit und gute Konzepte, die Kinder- und Jugendhilfe muss reformiert und die Bürokratie abgebaut werden. Es gilt, grüne Akzente zu setzen: Umwelt und Naturschutz, Kultur, Digitalisierung, Nachhaltigkeit … Besonders liegen mir die Familien am Herzen: Eltern brauchen gut bezahlte Arbeit, die Kinder nicht nur Aufbewahrungsorte, sondern gute Betreuung und Ausbildung. Wir müssen die ländliche Entwicklung noch mehr in den Blick nehmen. Wir leben in einer vernetzten Welt – Arbeit, die früher nur im Großstadtbüro möglich war, kann heute auch von zu Hause aus erledigt werden. Das macht das Leben auf dem Land attraktiver.

Wie wollen Sie das konkret umsetzen?

Für die Umsetzung meiner Ziele möchte ich auch mit den Akteuren anderer demokratischer Parteien in den Dialog treten. Oft hilft es, miteinander zu sprechen und dabei Gemeinsamkeiten auszuloten. Wenn es um die Sache, statt um persönliche Eitelkeiten geht, kann man zusammen mehr erreichen. Vor allem brauchen wir mehr Mut, etwas zu verändern. Ein Weiter-so bringt unsere moderne Gesellschaft nicht voran – auch wenn es natürlich manchmal bequemer wäre, einfach alles beim Alten zu lassen. Überschwemmungen, Waldbrände oder Veränderungen des Wetters haben uns beispielsweise gezeigt, dass wir Klimaschutz schon heute brauchen und nicht erst in 20 Jahren. Ich weiß, dass Veränderungen vielen Menschen Sorgen bereiten, aber wir tragen heute die Verantwortung dafür, dass unsere Kinder und Enkel auch ein gutes und sicheres Leben führen können.

Warum kandidieren Sie für den Landtag?

Als Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen im Kreistag setze ich mich schon lange für grüne Themen ein. Leider sind uns vor Ort aber oft die Hände gebunden, weil die Entscheidungen in Schwerin getroffen werden. Deshalb möchte ich unsere Region im Landtag vertreten. Die Haushalte unserer Städte und Gemeinden und auch der des Landkreises Rostock sind seit Jahren immens mit einem Wahlkampfgeschenk der Ministerpräsidentin belastet: Die angeblich kostenfreien Krippen-, Kita- und Hortplätze – die dann doch über die Steuern finanziert werden – hören sich zwar schön an, bremsen uns aber langfristig nur aus. Viele Eltern und auch die Erzieherinnen und Erzieher selbst würden sich freuen, wenn mehr Qualität in den Einrichtungen angeboten werden könnte. Wir brauchen nicht billig, sondern solide.

Neun Direktkandidaten Der Landkreis Rostock ist in vier Wahlkreise aufgeteilt. Im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) treten neun Kandidaten an. Diese sind: Stefanie Drese (SPD), Sozialministerin aus Satow, Steffen Reinicke (AfD), Förster aus Papendorf, Katy Hoffmeister (CDU), Justizministerin aus Bad Doberan, Michael Noetzel (Linke), Jurist aus Rostock, Christine Wunschik (Grüne), Journalistin aus Kröpelin, Norman Klimt (FDP), Unternehmer im Einzelhandel aus Admannshagen-Bargeshagen, Harry Klink (Freie Wähler), Diplomlehrer aus Bad Doberan, Marco Wolter (die Basis), Landmaschinenmechaniker aus Neubukow sowie Fernfahrer Thomas Junginger aus Neubukow als Einzelbewerber.

Was weiß kaum jemand über Sie?

Mein Mann und ich geben Kindern, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben können, ein Zuhause. Seit 2019 wohnt ein kleiner Junge bei uns. Er kam im Alter von sieben Wochen in unsere Familie. Wie alle Eltern wissen, ist Erziehung manchmal anstrengend. Und trotzdem ist es eine schöne Aufgabe, die wir nicht mehr missen möchten.

Von Anja Levien