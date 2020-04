Ulrich und Annett Brandt hatten sich vor drei Jahren entschieden, das weiße Gemüse in Groß Bölkow (Landkreis Rostock) anzubauen. Nachdem das vergangene Jahr ein Ernteausfall war, hoffen sie nun auf 2020. Doch auch in diesem Jahr gibt es Probleme: Wenig Regen, Bodenfrost in der Nacht, fehlende Erntehelfer wegen der Corona-Krise.