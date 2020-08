Pankelow

Wenn Ingo Wiechmann den Raum betritt, ist er da. Voll da. Klarer Blick, kräftige Hände, direkte Worte. Der sieht so aus, als könne er alle Probleme auf dem Hof selbst regeln. Seit 1992 ist er am Rande Rostocks Landwirt. Seit dem Jahr 2000 im Zuge des BSE-Skandals hat er in Pankelow seine Landschlachterei gegründet – mit festem Kundenstamm 30 Kilometer um den Schornstein herum.

Bis 2013 pro Jahr 13 000 Ferkel, jetzt noch 2500

Er züchtet Schweine und baut das Futter an. Er sagt: „Wir sind seit fast 30 Jahren dabei und achten auf kurze Wege und eigene Produktion bis hin zum Futter. Unser Prinzip: Mehr durch weniger.“ Bis 2013 hat er 13 000 Ferkel jährlich produziert und 20 000 Verbraucher mit Fleisch versorgt. Seine Schweine wurden in die Großschlachterei Teterow gebracht, die 2019 geschlossen wurde. Jetzt geht die Fracht nach Perleberg. Aber damit soll bald Schluss sein. Wiechmann: „Wir haben wegen der politischen Rahmenbedingungen noch 2500 Ferkel pro Jahr. 50 Prozent gehen in die Eigenvermarktung. Wir wollen aber ganz zur Selbstvermarktung.“

„Tönnies geht krachen und der Kilofleischpreis fällt von 1,85 auf 1,48 Euro“

Der Landwirt warnt, Tönnies zu verteufeln. Der sei Teil des Systems. „Tönnies geht krachen und der Kilopreis fällt in zwei Wochen von 1,85 auf 1,48 Euro, weil wir Produktionsstau haben.“ Es soll Bauern gegeben haben, die ihre Ferkel auf der Weide bei 30 Grad mit etwas Futter sich selbst überlassen hätten, weil sie sie nicht loswurden. Das sei die Realität nach dem Tönnies-Skandal. Mit der aktuellen Politik würden Tönnies nach Russland vertrieben und vor Ort alle landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen zerstört. Das Ergebnis sei, dass der Handel dann Fleisch, dessen Produktionsbedingungen Deutschland nicht mehr kontrollieren kann, aus Russland oder Südamerika importieren muss.

Die Sicht auf Landwirtschaft und Tierhaltung ist zu romantisch

Für ihn liege zwar die Zukunft in der Direktvermarktung nach QS-System. Damit könne aber das Land nicht seinen Fleischbedarf decken. „Jeder muss seinen Weg der Ernährung und seinen Produzenten des Vertrauens finden oder eben im Supermarkt kaufen“, sagt der Bauer. Bei den Preisen dürfe man aber nicht mehr erwarten als Massentierhaltung und Tönnies-Schlachtung.

Wiechmanns füttern Gerste, Roggen, Weizen plus zwölf Prozent importiertes Soja. Die Sicht auf Landwirtschaft und Tierhaltung sei ihm zu romantisch. „Ich hatte eine Praktikantin, die lebte in Berlin-Marzahn in ’ner Einzimmerbuchte im Hochhaus, fand das cool und regte sich auf, dass Schweine zu wenig Platz haben.“ Er hat ihr den Hof gezeigt mit Teich, Schafen, Lämmern im Garten, Obstbäumen und Hunden. Und dann zur coolen Marzahnerin gesagt: „Ich verlange, dass jeder Mensch so lebt.“ Fand die unrealistisch.

