Landwirte protestieren in Kühlungsborn: „Fühlen uns im Stich gelassen“

„Wir können unsere Arbeit nicht zum Nulltarif machen“, sagt Landwirt Volker Bredenkamp, dessen Hof bei Bastorf liegt. Deshalb wollen die Landwirte auch ihre Leistung aufmerksam machen und um Verständnis bei der Bevölkerung werben.

Auslöser waren die Bauernproteste der vergangenen Monate. Mehr als 1000 Landwirte aus der gesamtem Region waren beispielsweise im Oktober in Rostock zusammengekommen. Insgesamt hatten sich rund 550 Traktoren im Stadthafen versammelt. Darauf sei er seitdem mehrfach angesprochen worden, sagt Volker Bredenkamp, der auch Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Bad Doberan ist. Nicht alle Verbraucher konnten die Aktion nachvollziehen. „Natürlich ist es ärgerlich, wenn jemand von der Arbeit nach Hause will und vor ihm ein Traktor fährt.“ Deshalb sei es ihm und anderen umso wichtiger, über ihre Beweggründe aufzuklären.

Aktionen an mehreren Orten in MV

Gemeinsam mit seiner Tochter Dorothea, ihrem Mann Nils und Mitarbeiter Johannes Arndt stand er am Freitag vor dem Edeka-Markt Hoffmann in Kühlungsborn. Dort sind Produkte von dem Hof erhältlich. Die Bredenkamps hielten es deshalb für naheliegend, genau dort die Kunden aufzuklären, wie die Waren produziert würden – und unter welchen Bedingungen.

An der Aktion „Bauer sucht Kunden“ beteiligten sich Landwirte in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Geplant waren Aktionen an mindestens 14 Orten, darunter Schwerin, Güstrow, Ahrenshoop, Stavenhagen und Ferdinandshof.

Kritik am Agrarpakt

Die Landwirte fühlten sich vor allem von der Bundesregierung im Stich gelassen. Es gebe zwar Direktzuschüsse, aber die würden immer weiter abgeschmolzen. Zugleich würde der Aufwand immer höher. Ein aktuelles Beispiel seien schärfere Richtlinien für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger sowie das geplante staatliche Tierwohl-Label.

„Die Bundesregierung möchte uns viel vorschreiben, was wir lieber freiwillig machen würden“, sagt der Landwirt. Zudem seien viele bürokratische Hemmnisse damit verbunden. Es seien Anträge und Dokumentationen erforderlich. Alles müsse doppelt und dreifach gemacht werden. „80 Prozent meiner Arbeitszeit ist reine Büroarbeit“, sagt Nils Bredenkamp.

Der Schwiegersohn von Volker Bredenkamp betreibt zusammen mit seiner Frau einen Hof bei Gadebusch. Die beiden bewirtschaften mit ihren Maschinen auch die Flächen auf ihrem 70 Kilometer entfernten elterlichen Hof mit. Eigene Traktoren anzuschaffen wäre zu teuer“, sagt Volker Bredenkamp.

Neue Standards erfordern finanzielle Unterstützung

In Sachen Naturschutz werde von den Landwirten in Deutschland schon viel gemacht. „Wir haben in Deutschland die höchsten Umweltstandards,“ sagt er. „Wir sind schon jetzt dazu verpflichtet, eine Düngemittelbilanz zu erstellen.“ Das verbrauchte Düngemittel würde ins Verhältnis zum Ertrag gesetzt. So könne sichergestellt werden, dass nur nach Bedarf gedüngt werde.

Um das zu realisieren ist allerdings technische Unterstützung gefragt. Sensorsysteme und satellitengestützte Navigation ermöglichen die Einhaltung der Vorgaben – seien aber auch eine Kostenfrage. „Die Nachrüstung eines Traktors mit diesen Zusätzen kostet um die 30 000 Euro.“ Kleineren Betrieben müsse man deshalb Hilfen geben – auch finanziell. „Dazu gibt es Förderprogramme des Landes.“ Mit Schwerin sei die Zusammenarbeit ohnehin sehr konstruktiv.

Er habe aber die Grundangst, sagt Volker Bredenkamp, dass die Bundespolitik die regionalen Landwirte daran hindern wolle, zu produzieren. „Ich fürchte, wir könnten ein Opfer der Industrie werden.“ Das könne fatale Folgen haben: „Wenn wir hier unsere Pflanzen nicht mehr versorgen könnten, müsste das Brotgetreide aus dem Ausland importiert werden.“

